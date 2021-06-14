У стадиона «Санкт-Петербург» появились новые центры получения паспортов болельщика

В настоящее время паспорт болельщика выдают во временных центрах выдачи FAN ID, которые находятся у арены. Они открываются за 3 часа до начала матчей и закрываются через час после игры. Точное расположение можно посмотреть в приложении «ЕВРО-2020».

В Петербурге и Москве работают постоянные центры выдачи паспортов.В Петербурге их можно получить по адресам: Невский проспект, 48, ТД «Пассаж», и Приморский проспект, 72, ТЦ «Питерлэнд», 2-й этаж. Центры работают ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00 (без перерывов).