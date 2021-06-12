Сборная Бельгии представила «дьявольский» коллаж со Спасом на Крови перед встречей с Россией

Так, на плакате изображены футболисты сборной Бельгии, которые находятся под землей и держат в руках дьявольские трезубцы. При этом над ними расположен православный храм Спас на Крови. «Красные дьяволы против России», — написано на нем. Кроме того, пост в Twitter сопровождается подписью «На задании».