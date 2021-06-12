Сборная Бельгии представила «дьявольский» коллаж со Спасом на Крови перед встречей с Россией

Перед встречей с Россией в рамках Евро-2020 сборная Бельгии опубликовала в Twitter провокационную афишу, обыграв в нем прозвище «красные дьяволы». Матч состоится сегодня, в 22:00.
On a mission. 🔥🇧🇪 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/heHJsK5cXC— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 12, 2021
Так, на плакате изображены футболисты сборной Бельгии, которые находятся под землей и держат в руках дьявольские трезубцы. При этом над ними расположен православный храм Спас на Крови. «Красные дьяволы против России», — написано на нем. Кроме того, пост в Twitter сопровождается подписью «На задании».
Напомним, ранее петербургский кот-оракул сделал свой выбор — Ахилл предсказал победу Бельгии в сегодняшнем матче с Россией на стадионе «Газпром Арена» в рамках Евро-2020.
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