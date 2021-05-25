«Зенит» показал знаковые для истории ФК фотографии 1936-1984 годов в честь своего 96-летия

В честь своего 96-летия футбольный клуб «Зенит» выпустил фотопроект «"Зенит" в цвете» — знаковые черно-белые кадры из истории команды показали болельщикам в их цветной версии. Публикуем некоторые из них.
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«Зенит» — чемпион СССР! Главная фотография триумфа — впервые в цвете
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Ленинградский «Зенит». Верхний ряд: Юрий Соловьев, Виктор Николаев, Лев Белкин, Владимир Непомилуев, Вячеслав Извеков, Владимир Наумов. Нижний ряд: Владимир Виноградов, Николай Рязанов, Павел Садырин, Валерий Рудь, Лев Бурчалкин. 1967
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Матч против «Спартака» на стадионе имени Кирова. В обороне — Анатолий Дергачев, Марк Гек, Александр Степанов и вратарь Геннадий Лазунов. 1959
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Зенитовец Иван Комаров борется за мяч с игроком команды ВВС на московском стадионе «Динамо». 1951
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30 июля 1950 года. Первый матч в истории стадиона имени Кирова и дерби с ленинградским «Динамо» (итоговый счет — 1:1)
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9 мая 1947-го, матч чемпионата СССР между «Зенитом» и московским «Спартаком» на ленинградском стадионе «Динамо». В борьбе Борис Чучелов и Иван Комаров
Футбольный клуб «Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Тогда были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), с 1929 года ставшего носить имя Сталина. В первые годы эти команды выступали преимущественно на уровне внутризаводских соревнований, иногда проводя товарищеские матчи с коллективами соседних предприятий. В 1931 году команда дебютировала в чемпионате города.
Свое имя команда обрела в 1939 году, когда Ленинградский металлический завод был передан в ведение Наркомата вооружений, при котором находилось ДСО «Зенит».
Сегодня футбольный клуб «Зенит» — Чемпион СССР 1984, семикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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9 мая 1947-го, матч чемпионата СССР между «Зенитом» и московским «Спартаком» на ленинградском стадионе «Динамо».
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3 мая 1947-го, матч чемпионата СССР между «Зенитом» и московским «Торпедо» на московском стадионе «Динамо». 1947
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Матч первенства СССР между «Зенитом» и московским «Торпедо» на ленинградском стадионе «Динамо». Справа — Борис Левин-Коган. 1946
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Первый трофей в истории клуба — Кубок СССР 1944 года. На фото: Борис Левин-Коган, Борис Грищенко, Леонид Иванов, Иван Куренков
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Команда «Сталинец» перед матчем на стадионе имени Ленина (ныне — «Петровский»). 1939
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Группа знаменосцев спортивного общества «Сталинец» на ленинградском физкультурном параде. 1936
В июле 2020 года «Зенит» досрочно стал Чемпионом России. Это уже это седьмой чемпионский титул для петербургского футбольного клуба. «Зенит» и раньше становился чемпионом страны: в 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20. Ранее сине-бело-голубые вышли на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда встреча с ЦСКА завершилась победой петербургской команды со счетом 4:0. Победу 2020 года «Зенит» посвятил врачам. В мае 2021 года «Зенит» стал чемпионом России по футболу, одержав победу в матче с «Локомотивом» 28-го тура Российской премьер-лиги.
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