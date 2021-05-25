«Зенит» показал знаковые для истории ФК фотографии 1936-1984 годов в честь своего 96-летия

Футбольный клуб «Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Тогда были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), с 1929 года ставшего носить имя Сталина. В первые годы эти команды выступали преимущественно на уровне внутризаводских соревнований, иногда проводя товарищеские матчи с коллективами соседних предприятий. В 1931 году команда дебютировала в чемпионате города.

Свое имя команда обрела в 1939 году, когда Ленинградский металлический завод был передан в ведение Наркомата вооружений, при котором находилось ДСО «Зенит».

Сегодня футбольный клуб «Зенит» — Чемпион СССР 1984, семикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.