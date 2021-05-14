Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

Елизавета Туктамышева, золотой призер командного чемпионата мира в 2021 году и героиня майской обложки «Собака.ru», вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/2022. Среди других петербуржцев в составе сборной пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.