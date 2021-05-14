Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

Елизавета Туктамышева, золотой призер командного чемпионата мира в 2021 году и героиня майской обложки «Собака.ru», вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/2022. Среди других петербуржцев в составе сборной пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Женщины
Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
Мужчины
Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.
Пары (неполный список):
Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Танцы на льду (неполный список):
Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
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