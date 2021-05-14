18+
  • Развлечения
  • Спорт

Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

Елизавета Туктамышева, золотой призер командного чемпионата мира в 2021 году и героиня майской обложки «Собака.ru», вошла в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон 2021/2022. Среди других петербуржцев в составе сборной пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Женщины

Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины

Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары (неполный список):

Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы на льду (неполный список):

Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Как Елизавета Туктамышева, «вундеркинд фигурного катания», спустя 6 лет неудач взяла медали сразу двух Чемпионатов мира

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты