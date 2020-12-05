18+
  • Развлечения
  • Спорт

Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

Ксения Шойгу, дочь министра обороны, избрана президентом Федерации триатлона России. При этом она была единственный кандидатом на пост, пишет ТАСС.

Выборы руководства ФТР состоялись в здании Олимпийского комитета страны в эту субботу, 5 декабря. Ее кандидатуру предложил теперь уже бывший глава федерации Петром Иванов. Ранее его избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — сказала Шойгу. Одна из главных задач, по ее словам, продвижение триатлона в регионах.

Ксения Шойгу, которой сейчас 28 лет, занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка, а также является руководителем «Лигу героев», которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий. В их числе — «Забег.РФ», «Гонка героев», «Арена героев».

 

 

Первое интервью Ксении Шойгу, идеолога проекта «Остров фортов»: как изменится Кронштадт, когда отреставрируют форты и сколько это стоит?

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты