Станислав Черчесов обвинил футболистов в провале сборной России. В ЦСКА ответили — виноватым в неудаче тренер должен считать себя

«Чалов и Миранчуки? "Золотому активу", как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Золотой актив должен что-то делать», — заявил Черчесов в ходе беседы с журналистами «Матч ТВ», описывая игру футболиста ЦСКА Федора Чалова и братьев Алексея и Антона (ФК «Локомотив») Миранчуков.

«Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает. У него было пять моментов, а у этих талантливых — сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился — и вы видите», — заключил главный тренер сборной России.

С высказываниями Черчесова не согласились в ЦСКА. Руководство футбольного клуба удивило заявление тренера в эфире федерального канала. «В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», — говорится в официальном комментарии клуба.

«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — заключили в ЦСКА.

Поражение в матче против Сербии стало для сборной России крупнейшим за последние 16 лет. Из-за него сборная России не смогла попасть в топовый дивизион Лиги наций, а также опустилась в третью отборочную корзину к Чемпионату мира 2022 года. Футболист ФК «Сочи» Антон Заболотный вышел в стартовом составе и стал центральным нападающим в матче после того, как основной нападающий Артем Дзюба был на время отозван из команды из-за скандала вокруг интимного видео.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил перестановки в команде желанием «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста» несмотря на то, что «ситуация не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения».