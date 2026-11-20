Также в трек-листе: Future, Kodak Black, PinkPantheress, Fred again.. и другие!
На стриминговых площадках вышел «GTA VI: The Album» — сборник саундтреков к новой части Grand Theft Auto. В альбом включили 34 трека, записанных для игры.
Вчера стали доступны первые шесть песен с релиза: их записали Трэвис Скотт, Yung Lean, Future, Metro Boomin, PinkPantheress, Fred again.., Кит Ричардс из The Rolling Stones. Также в записи поучаствовали Cardi B, Туве Лу, Зара Ларссон, Playboi Carti, Yung Thug, Дуа Липа, Лана Дель Рей, Kodak Black, Камила Кабельо, Justice, Tame Impala и многие другие.
Долгожданная шестая часть GTA стала доступна по всему миру вчера. Это первое за 13 лет продолжение культовой серии. В центре сюжета — криминальные миссии пары Лусии Каминос и Джейсона Дюваля в вымышленном штате Леонида (прообраз Флориды) и обновленном Вайс-Сити. Образы главных героев отсылают к Бонни и Клайду.
Объем предзаказа заранее превысил миллиард долларов. Из-за эпидемии отгулов игроков выход новой части обойдется британским компаниям в миллионы фунтов. Бюджет игры оценивают более чем в миллиард долларов, что делает GTA VI одним из самых дорогих развлекательных медиа в истории.
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