Как пришла идея выйти за пределы ивентов и открыть собственную площадку — новый (и ваш первый!) клуб?

Идея лежала на поверхности. Плюс мы почти буквально отжали помещение в счет долгов общества с ограниченной ответственностью, с которым сотрудничали. Задолженность в какой-то момент превратилась в стоимость места, и мы поняли: либо забираем место, либо остаемся ни с чем.

Площадка была в ужасном состоянии, и проводились там отвратительное ивенты. Мы пригляделись к ней и подумали: «А что будет, если мы приложим руку? Получится вайбовое, стильное место в самом центре города». Да ,мы открываемся на площади Восстания.

Если одним словом, то клуб будет хорошим. Со всем, что мы любим: объемный мейн-стейдж с высоченными потолками, небольшой коктейльный барчик и второй, полностью красный, танцпол. Сам клубочек компактный и уютный, но этого места хватит, чтобы работать с музыкой и вмещать 500 человек в моменте.