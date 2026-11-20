Городу нужен новый клуб! Главные по рейвам в Петербурге (лауреаты премии Собака.ru «ТОП50»-2026!) пробрались в самое сердце города (и всех нас!) — на площадь Восстания. И уже в эти выходные, 20 и 21 ноября, откроют «компактный двухэтажный домик» с двумя танцполами — «настоящий, постоянный, в центре». Привозы ставим на конвейер, ведь прибывающим на Московский вокзал диджеям — буквально рукой подать (читать: перейти дорогу).
Чего еще ждать от «Тени», узнали у команды Kontrkult. Спойлер: поверьте, оказавшись там, почувствуете себя как дома!
Идеолог Kontrkult Маргарита Котельникова, его CEO Александр Романов и технический директор Артур Роос
Как пришла идея выйти за пределы ивентов и открыть собственную площадку — новый (и ваш первый!) клуб?
Идея лежала на поверхности. Плюс мы почти буквально отжали помещение в счет долгов общества с ограниченной ответственностью, с которым сотрудничали. Задолженность в какой-то момент превратилась в стоимость места, и мы поняли: либо забираем место, либо остаемся ни с чем.
Площадка была в ужасном состоянии, и проводились там отвратительное ивенты. Мы пригляделись к ней и подумали: «А что будет, если мы приложим руку? Получится вайбовое, стильное место в самом центре города». Да ,мы открываемся на площади Восстания.
Если одним словом, то клуб будет хорошим. Со всем, что мы любим: объемный мейн-стейдж с высоченными потолками, небольшой коктейльный барчик и второй, полностью красный, танцпол. Сам клубочек компактный и уютный, но этого места хватит, чтобы работать с музыкой и вмещать 500 человек в моменте.
Почему клуб назвали «Тень»? Пора выйти из сумрака! В общем, хотим ваш манифест!
Он называется так, чтобы люди на вопрос «где вы?» отвечали: «в тени». Концепция — в том, чтобы работать с музыкой в комфортных условиях, иметь постоянное место для прослушиваний и репетиций. То есть чтобы было где тестить новые имена, раскрывать и раскачивать маленькие комьюнити, угарать по концептам вечеринок, не привязываясь к гигантизму Kontrkult. Для себя оставим формат поп-апов и масштаб. Здесь же работаем локалом, так сказать.
В чем суперсила локации в центре?
Наша суперсила в том, что мы на площади Восстания. Мы не очень любим Лиговский проспект, но, боже, как это удобно! Отдельно угораем над тем, что не придется тратиться на трансфер артистам: с Московского вокзала диджеям будет нужно перейти дорогу, чтоб попасть на выступление. А после него сразу в «Сапсан», ха-ха-ха.
Выходим из сумрака! Прямое включение из «Тени», где подходит к завершению стройка (наводить порядок до последнего — в стиле Kontrkult)
С какими чувствами вы отпускаете «Тень»? Это круче, чем готовить вечеринку в терминале «Пулково-2» в августе 2025-го?
С «Пулково» очень сложно хоть что-то сравнить: там дух спирало просто от осознания, где находишься. Здесь все куда приземленнее. Зато есть чувство спокойствия от того, что наконец-то будет дом. Мы все к проекту как к домику относимся. Отпускаем в мир с чувством благости внутри — впереди новая история, которой предстоит принести много толку, энергии и ощущений.
Чего нам ждать в «Тени» до конца года? Будут ли вау-привозы? Или имена из А-листа?
Клуб будет ориентирован на выступлении больших артистов из андеграундного поля России и ближайшего зарубежья, работе по поиску молодых талантов с уникальным музыкальным вкусом, а также приглашении к выступлению уже проверенных коллег и друзей проекта Kontrkult. Конечно, все во имя танцев и веселья, не иначе!
Любимый уголок вашей команды в клубе?
Сто процентов красный танцпол. Он просто крутой. И там ковролин!
Танцпол, на который вы делаете ставку: на нем точно будет не протолкнуться?
Какой заберет народную любовь, пока не знаем. Но точно везде будет вайбово. Звук везде отменный, а вот энергетика разная. Делаем так, чтобы люди циркулировали по пространству, не утомляясь от однообразия.
И главное: туалетов хватит на всех?
Подкололи! Клубочек делаем максимально комфортным. Раньше до нас там тоже был клуб под названием «Культ». И вот по иронии судьбы из «Культа» он превратился «Контркульт». Мы расширили (почти вдвое!) гардероб и сделали вдвое больше туалетных кабинок.
Вечеринка-открытие клуба «Тень» будет идти два дня — 20 и 21 ноября. Точный адрес объявят позднее. Подробности: @kontrkult
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