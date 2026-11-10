Оливия Родриго, The Neighbourhood и Суфьян Стивенс уже нарядили елку, Kings of Leon вернулись к акустическому звучанию, Skepta выпустил первый за семь лет альбом, а актер Театра Наций и «Практики» Андрей Минеев — тревожное размышление о жизни в большом городе. Собака.ru рассказывает о главных музыкальных релизах прошедших семи дней.
Baby Cute — «Актуально» (мини-альбом)
Сверхпопулярная (после ее концертов в «Севкабель Порту» в метро «Горный институт» не протолкнуться!) резидентка лейбла Gazgolder собрала в релизе уже знакомый трек «Неакутально» и пять свежих синглов, в том числе «Как им объяснить» — фит с дважды лауреатом премии «ТОП50» Собака.ru Toxi$.
The Neighbourhood — «Why’d You Have To Leave» / Olivia Rodrigo — «Take Me Home (4 christmas)» (синглы)
Лоуфайный и атмосферный, как первый снег, трек The Neighbourhood, а еще легкая поп-роковая аффирмация Оливии Родриго, которая загадывает на Рождество, чтобы бабушка ее парня считала ее классной.
Музыканты уже готовы к праздничному сезону! Вопрос: готовы ли и мы?
Sufjan Stevens — «Worst Christmas Ever!» (альбом)
Для инди-фолк музыканта Рождество — это не просто праздник, а настоящая творческая фиксация: с 2001-го он ежегодно записывает по мини-альбому в качестве подарка для друзей и семьи.
В 2006-м вышла первая компиляция «Songs for Christmas», в 2012-м — сборник «Silver & Gold», а в 2026-м — еще 16 песен на альбоме «Worst Christmas Ever!».
Kings of Leon — «O My Beloved» (альбом)
На десятом альбоме американцы возвращаются к истокам: меняют бойкие ударные и грубые гитары на акустику и чувственный вокал. А еще — впервые продюсируют пластинку самостоятельно.
«Наполненный мелодиями в стиле американа, которые заставили бы прослезиться даже Брюса Спрингстина, альбом "O My Beloved" заслуживает того, чтобы его послушали», — пишет обозреватель Эмма Констанс из Clash.
Рудольф Страусов — «Для людей» (альбом)
Масштабная работа на 16 треков от резидента «Диско клуба», музыканта и художника, который фитует с Хаски и Mirèle. В музыкальной основе — акустическая гитара, барабаны и синтезатор, звук которого Рудольф настроил самостоятельно.
Skepta — «The Fork and Knife» (альбом)
На первом сольнике за семь лет англичанин миксует грайм, афробит и клубный звук (на альбоме отметился Fred again..!), читает о своей семье и рефлексирует о собственном отцовстве, а еще зовет на фиты видных соотечественников — в том числе Central Cee и Jorja Smith.
Андрей Минеев — «Жители города» (альбом)
Выпускник Школы-студии МХАТ и актер (играет в Театре Наций, «Мастерской Брусникина» и «Практике»!) выпустил второй альбом — восемь инди-треков о жизни в большом городе, тревоге и поиске места, которое можно назвать домом.
Антоха МС — «Айда!» (сингл)
Музыкант записал саундтрек к сериалу «Айда!» — криминальной драме о казанской банде «Тяп-Ляп» с Владимиром Вдовиченковым, Даниилом Воробьевым и Никитой Кологривым в касте.
«Мы — дети, что взрослеют рано от тяжести ударов скверных слов. Зажить не успеют раны на лицах и костяшках кулаков».
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