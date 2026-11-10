The Neighbourhood — «Why’d You Have To Leave» / Olivia Rodrigo — «Take Me Home (4 christmas)» (синглы)

Лоуфайный и атмосферный, как первый снег, трек The Neighbourhood, а еще легкая поп-роковая аффирмация Оливии Родриго, которая загадывает на Рождество, чтобы бабушка ее парня считала ее классной.

Музыканты уже готовы к праздничному сезону! Вопрос: готовы ли и мы?