Jay-Z станет хедлайнером Супербоула-2027

В 2008 году Джей Зи основал развлекательную компанию Roc Nation LLC, которая выступает в качестве звукозаписывающего лейбла, агентства по поиску и продвижению талантов, медиа-продюсерской компании и бренда одежды, а также реализует образовательные и благотворительные программы.

С 2019 года Roc Nation LLC также выступает официальным музыкальным и развлекательным консультантом NFL по организации шоу в перерыве матча. Соглашение дает Джею Зи право существенного влияния на выбор исполнителей, которые выйдут на сцену в перерыве Супербоула. В разные годы это были Шакира и Дженнифер Лопес, The Weeknd, Кендрик Ламар, Рианна и Ашер, а в 2027-м станет сам Джей Зи (да, такое возможно!).

Шоу пройдет 14 февраля 2027 года. Для рэпера это будет первое выступление в перерыве Супербоула. «От альбома "Reasonable Doubt" до выступления на сцене в перерыве Супербоула — это был долгий путь. Тридцать лет музыки, труда и культуры на самой большой сцене мира. Этот по-прежнему звучит как мечта», — отметил он в своем заявлении.

«Теперь начнутся спекуляции о том, кого Джей Зи может пригласить в качестве гостя на шоу в перерыве этого грандиозного матча. Конечно же, его жена Бейонсе будет первой в этом списке», — говорится в заявлении NFL. Певица уже была хедлайнером шоу в феврале 2013 года и специальным гостем Суперкубке-2016.