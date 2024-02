Рекорд Шакиры и Джей Ло, «nipplegate» Джанет Джексон и беременная Рианна: самые громкие шоу в перерыве Супербоула

Как НФЛ решила превратить американский футбол в шоу

Традиция отдавать артистам перерыв Супербоула — финала ежегодного чемпионата Национальной футбольной лиги США, которая является главной игрой года, сформировалась лишь в конце XX века — спустя более чем 20 лет после первой игры, прошедшей в январе 1967 года. Долгое время, вплоть до начала 1990-х, в шоу участвовали лишь марширующие оркестры университетов и другие исполнительские ансамбли. Первыми представителями масс-культа, попавшими на футбольное поле, стали участники популярного на рубеже 1980-1990-х бойз-бэнда New Kids on the Block, выступившие в перерыве между первой и второй половинами игры 1991 года. За недолгие по нынешним меркам 10 лет своего существования — с 1984 по 1994 год — «новые парни из нашего квартала» успели обойти по прибыльности Майкла Джексона и Мадонну, а еще проторить дорогу будущим суперзвездам Take That и Backstreet Boys.

В 1992 году НФЛ пригласила выступить в перерыве пятикратную лауреатку премии «Грэмми» Глорию Эстефан — автора-исполнителя, которая претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки. Но шоу продолжало больше походить на парад атлетов. Все изменилось в 1993 году — когда хедлайнером Супербоула стал Майкл Джексон.