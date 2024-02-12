Рекорд Шакиры и Джей Ло, «nipplegate» Джанет Джексон и беременная Рианна: самые громкие шоу в перерыве Супербоула

11 февраля на стадионе Allegiant в Парадайзе, штат Невада, определилось имя чемпиона Национальной футбольной лини США — San Francisco 49ers или Kansas City Chiefs. Но этот текст не о футболе (почти). Миллионы людей по всему миру вновь собрались у экранов, чтобы посмотреть трансляцию ставшего культовым шоу в перерыве Супербоула, хедлайнером которого стал R&B и поп-певец Usher — в минувшую пятницу он выпустил первый за пять лет альбом «Coming Home». Музыкальный обозреватель Даша Гладких ретроспективно вспоминает самые громкие шоу прошлых лет — от Майкла Джексона, который сделал выступления в перерыве такими, какими мы знаем (и за какими мы следим!), до Доктора Дре, который собрал на одной сцене главных рэперов всех времен (и в буквальном смысле обелил криминальный Комптон!).
Как НФЛ решила превратить американский футбол в шоу
Традиция отдавать артистам перерыв Супербоула — финала ежегодного чемпионата Национальной футбольной лиги США, которая является главной игрой года, сформировалась лишь в конце XX века — спустя более чем 20 лет после первой игры, прошедшей в январе 1967 года. Долгое время, вплоть до начала 1990-х, в шоу участвовали лишь марширующие оркестры университетов и другие исполнительские ансамбли. Первыми представителями масс-культа, попавшими на футбольное поле, стали участники популярного на рубеже 1980-1990-х бойз-бэнда New Kids on the Block, выступившие в перерыве между первой и второй половинами игры 1991 года. За недолгие по нынешним меркам 10 лет своего существования — с 1984 по 1994 год — «новые парни из нашего квартала» успели обойти по прибыльности Майкла Джексона и Мадонну, а еще проторить дорогу будущим суперзвездам Take That и Backstreet Boys.
В 1992 году НФЛ пригласила выступить в перерыве пятикратную лауреатку премии «Грэмми» Глорию Эстефан — автора-исполнителя, которая претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки. Но шоу продолжало больше походить на парад атлетов. Все изменилось в 1993 году — когда хедлайнером Супербоула стал Майкл Джексон.
Майкл Джексон выступает в перерыве между выступлениями команды Dallas Cowboys и Buffalo Bills на Супербоуле XXVII в Пасадене, Калифорния. 31 января 1993 года. Ковбои выиграли со счетом 52-17
1993 год. Майкл Джексон перепридумывает шоу в перерыве Супербоула
С технической точки зрения историческим шоу Майкла Джексона не назовешь. Имея в портфолио всего два шоу 1991 и 1992 годов, телеканалы еще не до конца разобрались с тем, как правильно транслировать происходящее. Музыку трудно расслышать за криками толпы, которые длились целых три минуты, прежде чем прозвучала хоть одна нота, в середине программы была рекламная пауза, а сама игра проходила в Калифорнии, так что на улице было не совсем темно. Несмотря на все технические недочеты, первое полноценное сольное шоу в истории перерыва Супербоула оказалось настолько зрелищным, что затмило сам матч: Майкл Джексон появлялся на сцене прямиком из клубов дыма, как чертик из табакерки, костюмы сменяли друг друга, искры пиротехники стреляли во все стороны, а посреди сцены надувался огромный глобус, пока поп-король исполнял трогательную «We Are the World» вместе с детским хором.
Теперь звезд будут звать каждый год, а они, в свою очередь, начнут соревнование за звание самого запоминающегося выступления на Super Bowl Halftime Show. А ровно 20 лет спустя ставший каноничным образ Джексона в черно-золотом костюме в стиле милитари повторит королева Бейонсе — уже в своем собственном шоу в перерыве Супербоула.
Мик Джаггер на Super Bowl XL Halftime Show в Детройте, штат Мичиган. 2006 год
2000-е. В мире, которым правит поп-музыка, есть место для рока
Артистами первого шоу XXI века стали Фил Коллинз, Кристина Агилера, Энрике Иглесиас и Тони Брэкстон — каждому зрителю по потребностям. Коллинз — участник рок-группы Genesis и один из трех музыкантов за всю историю (вместе с Полом Маккартни и Майклом Джексоном), чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более 100 миллионов экземпляров. Агилера — молодая поп-звезда, только что выпустившая свой дебютный альбом. Сын певца Хулио Иглесиаса Энрике уже записал большой хит «Сould I Have This Kiss Forever» вместе с Уитни Хьюстон, а Брэкстон вышла из тени своих сестер — вместе они составляли группу The Braxtons, — выпустила два успешных альбома «Toni Braxton» и «Secrets», получила пять «Грэмми» и объявила о банкротстве. Популярность музыки на стыке попа и R&B набирает запущенные в 1990-х обороты, но отправленные на второй план рок-звезды не собираются сдаваться.
В 2001 году сцену в перерыве делили совершенно противоположные друг другу, но вместе составляющие культурное наследие США глэм-рокеры Aerosmith, поп-бойз-бэнд NSYNC и Бритни Спирс, в 2002-м — ирландцы U2, в 2003-м — рокеры No Doubt и их фронтвумен Гвен Стефани, британец Стинг и кантри-исполнительница Шанайя Твен, в 2005-м — один из «ливерпульской четверки» The Beatles Пол Маккартни, в 2006-м — The Rolling Stones, в 2007-м — легенда Принс, в 2008-м и 2009-м — гитаристы Том Петти и Брюс Спрингстин. В новое десятилетие вошли The Who — одна из самых влиятельных групп 1960-1970-х и одни из величайших рокеров всех времен.
Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк выступают в перерыве Супербоула XXXVIII между командами New England Patriots и Carolina Panthers 1 февраля 2004 года в Хьюстоне, Техас. За несколько секунд до того как Тимберлейк оторвал часть наряда Джексон.
2004 год. Джастин Тимберлейк, Джанет Джексон и «nipplegate»
В 2004 году шоу в перерыве между таймами было спродюсировано MTV и посвящено кампании «Выбирай или проиграешь» — под таким лозунгом сеть освещала президентские выборы в США. Шоу транслировалось на аудиторию в 150 миллионов зрителей, каждый из которых увидел, почти как 25-й кадр в «Бойцовском клубе», обнаженный сосок певицы и сестры Майкла Джексона Джанет. НФЛ отреагировала исключением MTV из вещателей будущих праймтайм-шоу, сами MTV внесли Джанет Джексон в свой черный список, а Федеральная комиссия по связи США оштрафовала материнскую компанию CBS за нарушение непристойности на рекордные 550 тысяч долларов — правда, в 2011 году штраф был отменен по решению суда.
Ужесточение регулирования вещания вызвало обеспокоенность по поводу цензуры и свободы слова в Соединенных Штатах. Соучредитель YouTube Джавед Карим и вовсе называет «nipplegate» одним из факторов появления видеохостинга. Кроме того, в 2021 году появилась почти конспирологическая теория — по мнению стилиста Уэйна Скота Лукаса, инцидент с оголенной грудью был спланировал Тимберлейком заранее, чтобы отодвинуть на второй план выступление своей бывшей девушки Бритни Спирс на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Эту версию событий опровергла газета USA Today, еще в 2018 году сообщившая, что Лукас был замечен за покупкой накладки на сосок с солнечными лучами за несколько дней до Суперкубка.
Кэти Перри во время шоу на University of Phoenix Stadium в Глендейле, штат Аризона. 2015 год
Бейонсе — хедлайнер Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show, который прошел в 2016 году на Levi's Stadium в Санта-Кларе, Калифорния. Для своего выступления она выбрала костюм в стиле милитари — дань уважения Майклу Джексону
Леди Гага во время шоу на стадионе NRG в Хьюстоне, штат Техас. 2017 год
2010-е. Уже можно по ним ностальгировать? Тогда мы начнем прямо сейчас!
В 2011 году Black Eyed Peas открыли эру поп-музыки на Суперкубке — с десятками, если не сотнями танцоров в ярких костюмах и Ашером (хедлайнер 2024 года!), исполнившим «Sweet Child of Mine» специально для Ферги. Год спустя на шоу в образе греческой богини (и на гигантских носилках, которые держал легион спартанских солдат!) появилась Мадонна — вместе с Си Ло Грин и авторами «Party Rock Anthem» LMFAO. В 2013 году Бейонсе, облаченная исключительно в черное, спела «Crazy in Love», «Baby Boy», «Halo» и «Single Ladies» в переложении для трио — вместе с бывшими коллегами по Destiny’s Child. А Бруно Марс, хедлайнер 2014 года, позвал с собой на Супербоул Red Hot Chili Peppers.
Кэти Перри прискакала на Супербоул-2015 на огромном льве, шоу Леди Гаги в 2017 году было на пике технологий: созвездие дронов, прыжки с крыши стадиона и танцороы, бросающие светящиеся копья, похожие на оружие из «Стартрека». В следующем году уже с сольным шоу выступил Джастин Тимберлейк, но шоу так и не дал. Критики признают его выступление «самым скучном шоу Суперкубка современной эпохи» и отмечают, что перерыв — не время для интимных номеров, каким оказался наполнен прайм-тайм 4 февраля 2018 года. Брайан Мойлан из Vulture вынес вердикт: «Джастин просто бесцельно бродил вокруг, а затем играл на пианино, одетый в одежду, которая выглядела так, будто могла служить рекламным щитом охотничьего магазина со скидками. Какой ужасный способ испортить #JanetJacksonAppreciationDay».
2020 год. Roc Nation Джея-Зи и рекордное по просмотрам шоу Шакиры и Дженнифер Лопес
В 2020 году Национальная футбольная лига начала сотрудничество с продюсерской компанией Джея-Зи Roc Nation. Первым шоу, подготовленным под патронажем рэпера, стало выступление Шакиры и Дженнифер Лопес. В Майами-Гарденс они, облаченные в пайетки и искрящиеся в свете прожекторов, исполнили все свои главные композиции — «Whenever, Wherever» и «Jenny from the Block», «She Wolf» и «Waiting for Tonight», «Dare (La La La)» и «On the Floor». Компанию дивам составил пуэрториканец Бэд Банни, к тому моменту выпустивший вторую пластинку «YHLQMDLG» — самую прослушиваемую во врем мире по итогу 2020 года. Это был первый случай, когда неанглоязычный артист возглавил список Spotify, The Guardian назвали его «самой большой поп-звездой в мире» за стриминговые показатели, а Академия звукозаписи выдала «Грэмми» за лучший латиноамериканский альбом.
В 2021 году TicketSource назвали выступление Шакиры и Дженнифер Лопес в перерыве Супербоула самым популярным в мире за всю историю: по состоянию на февраль 2024 года на YouTube его посмотрели 303 миллиона раз. Также шоу считается самым популярным женским выступлением в истории. Все последующие года Roc Nation Джея-Зи продолжит продюсировать Super Bowl Halftime Show.
2022 год. Комптон — в топе!
Город, в котором выросли будущие суперзвезды Доктор Дре и Кендрик Ламар, — один из самых криминальных на Западном побережье. В 1980-х здесь враждовали группировки Bloods и Crips, а «N.W.A.», тоже уроженцы Комптона, в своем альбоме «Straight Outta Compton» 1988 года обращали внимание общественности на творящийся в городе криминальный беспредел. Гетто-родина гангста-рэпа, где появился West Coast hip hop, стала местом действия шоу представителей California pride Снуп Догга, 50 Cent, Мэри Джей Блайдж, Дре и Ламара, а также I'm-a-Rap-God из Детроита Эминема. В выстроенном в миниатюре Комптоне воссоздали мэрию города и мемориал Мартина Лютера Кинга-младшего, здание суда и уличную стену с магазинами, вдоль которых выстроились лоурайдеры. Можно было заметить и несколько примечательных местных ресторанов: вывеску бургерной Tam's Burgers, цифровое окно с пончиками Dale's Donuts и неон Eve After Dark, вдохновленный распологающимся в 1970-х неподалеку клубом.
2023 год. Рианна объявляет о беременности
За год до выступления на Супербоуле у Рианны и ее партнера ASAP Rocky родился первенец: мальчика назвали Риза Ателастон Майерс — в честь лидера Wu-Tang Clan RZA. На тот момент певица уже несколько лет не выходила на сцену, и многие фанаты надеялись на новую песню или анонс альбома, но получили нечто лучшее — объявление о второй беременности и напоминание о том, почему Рианна всегда будет сиять ярко. Для своего первого за пять лет шоу она выбрала подчеркивающий округлившийся живот комбинезон Loewe, пальто Alaïa, кроссовки Salomon x MM6 Maison Margiela, винтажные броши из Ariel Saidian и серьги Messika. Окруженная танцорами в белых пуховиках, Рианна ретроспективно провела зрителей через десятилетия своей карьеры — от «What’s My Name?», «Only Girl (In the World)» и «Rude Boy» до «Work», «Umbrella» и «Diamonds».
Супербоул как олицетворение Америки. Но зачем это артистам?
Люди, которые смотрят Суперкубок, делятся на две категории: те, кто интересуются музыкой, не смотрят футбол, а те, кто считают себя фанатами игры, не интересуются музыкой. Оба культурных явления сами по себе узконаправлены, но финалу Национальной футбольной лиги США удается собрать перед экранами и тех, и других — а еще добрую половину всех американцев. Раз в год в едином порыве мускулинные футбольные фанаты болеют за свою команду, затягивая протяжную «shine bright like a diamond». Спорт как консервативное, почти реднековское хобби встречается с поп-музыкой, по своей сути либеральной — и, обильно сдобренные капиталистическими рекламными роликами, вместе они олицетворяют демократичную Америку.
Вспоминая шоу The Weeknd в 2021 году, Брайан Мойлан из Vulture отмечает общее ощущение скуки: большую часть своих 12 минут музыкант, поставивший на Супербоул все — и даже «Грэмми», просто стоял в одном и том же красном блестящем пиджаке и пел перед стойками, заполненными музыкантами и бэк-вокалистами. Но для журналиста главное — не это. Он отмечает, что незадолго перед шоу его мать постоянно говорила о рекламе выступления The Weeknd, толком не понимая, кто будет хедлайнром перерыва: «Они все время говорят о шоу в перерыве и говорят "This Weekend", но не говорят, кто будет исполнителем».
В этом и заключается феномен масс-культуры. Мы смеемся над заполнившей все информационное пространство рекламой IT-курсов, но именно поэтому она и работает: для рекламы шутки и мемы, даже как следствие информационного перегруза, — важный ретранслятор. С этой задачей отлично справляется и Суперкубок. «The Weeknd получил возможность показать моей маме и всей стране, что у него больше хитов, чем вы думаете, и он безмерно талантлив. Моя мама теперь знает, кто такой The Weeknd, так что миссия выполнена», — резюмирует Мойлан.
НФЛ не платит артистам, но покрывает все расходы исполнителей и их окружения, включая менеджеров группы, техническую бригаду, персонал службы безопасности, семью и друзей. В частности, выступление в перерыве Суперкубка обошлось для того же The Weeknd в 7 миллионов долларов, но затраты окупились тремя номинациями на преми «Эмми» и резким ростом стриминга и загрузок его альбома «After Hours». Единственное исключение сделали для Майкла Джексона — в 1993 году НФЛ и компания Frito-Lay согласились сделать пожертвование и предоставить рекламное время для фонда Джексона Heal the World Foundation.
Тем не менее, по данным Nielsen SoundScan, хедлайнеры Супербоула после выступления регулярно получают значительные всплески продаж и стримиргов своих альбомов, а также обсуждение в интернете. Любая реклама — всегда реклама: спросите у Бейонсе, чей «нелестный снимок» с Super Bowl Halftime Show в 2013 году облетел каждый уголок сети.
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