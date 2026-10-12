Организаторы концертов Канье Уэста открыли форму возврата средств за билеты

Два концерта рэпера планировали провести 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Петербурге. Однако в конце сентября организаторы шоу: американское агентство Access Opera и Say Agency из России — заявили об отмене. По словам главы Say Agency Анны Субчевой, «Газпром Арена» обещала самостоятельно согласовать концерты артиста с администрацией города, и в комитете по культуре ей подтверждали, что мероприятия на крытой площадке вместимостью от 300 человек должна согласовать площадка. Однако, по словам Субчевой, коммуникация с «Газпром Ареной» прервалась, и все новости Say Agency узнавало из телеграм-канала стадиона.

Продажи билетов на концерты Канье Уэста стартовали 17 августа. Пресс-служба «Газпром Арены» подтверждала информацию о выступлениях в разговоре с Baza и публиковала анонс в своих соцсетях. Тогда же петербургские концерты появились на официальном сайте артиста Ye Tour.

Цена билетов стартовала с девяти тысяч рублей за дальние трибуны, но самые дешевые места быстро раскупили. В оферте билетного оператора появлялся пункт о возможности замены исполнителя, но организаторы заявляли, что не будут менять Канье на другого артиста.

24 августа пресс-служба «Газпром Арены» выпустила заявление о том, что концерт Канье Уэста не может состояться на стадионе: «"Газпром Арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке».

В ответ Say Аgency в разговоре с журналистами заявляли, что шоу 10 и 11 октября состоятся. По словам главы агентства Анны Субчевой, площадка направляла Say Аgency договор, подписать который стороны должны были до 27 августа. С тех пор пресс-службы продолжали обмениваться публичными заявлениями о том, состоится концерт на «Газпром Арене» или нет.

На Say Аgency начали подавать судебные иски «о защите прав потребителей». Роспотребнадзор выносил агентству предостережение из-за отказа возвращать деньги за билеты.

18 сентября анонсы концертов в Петербурге пропали с официального сайта тура Канье. Российские организаторы объясняли изменения в афише «реакцией на хаос», но в конце месяца выступили с заявлением и подтвердили, что шоу отменяются.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники писал, что Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге. Глава Say Agency Анна Субчева опровергла цифры в разговоре с The Blueprint: «У "Коммерсанта" информация абсолютно ложная, таких цифр просто не существует».

18+