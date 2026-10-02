Петербургская нойз-рок-группа «Црвених Цветова» выпустила мини-альбом «Материал» (с Евгением Алехиным из «Макулатуры» на фите!)

В этом году группе исполняется десять лет. Название «Црвених Цветова» вокалист проекта Миша Золотарев придумал спонтанно, когда искал имя коллектива для брони репточки и получил неправильный машинный перевод словосочетания «красные цветы» на сербский. Вместе с Золотаревым в группе играют Антон Нестеров (бас) и Саша Джу (ударные).

В разное время у «Црвених Цветова» выходили совместные записи с группой «шумные и угрожающие выходки» и рэпером эхопрокуренныхподъездов (Андреем Грицковым). Звучание на новом альбоме «Материал» близко к нойз-року и постхардкору.

К десятилетию группа даст концерт в Петербурге. Свежий EP, хиты и старые шлягеры прозвучат 17 октября в клубе «Сердце».

Концерт начнется в 19:30 на Лиговском, 50, корп. 16. Билеты в продаже.

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