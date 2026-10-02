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Петербургская нойз-рок-группа «Црвених Цветова» выпустила мини-альбом «Материал» (с Евгением Алехиным из «Макулатуры» на фите!)

Коллектив отпразднует десятилетие концертом в клубе «Сердце» 17 октября.

Обложка EP «Материал»
«Црвених Цветова», 2026

Обложка EP «Материал»

У петербургского коллектива «Црвених Цветова» вышел новый мини-альбом «Материал». В релиз включили четыре трека, один из которых — фит c участником рэп-групп «Макулатура» и «Ночные грузчики» Евгением Алехиным (сольно выступает под псевдонимом Chonyatsky).

«Четыре тревожных песни в фирменном стиле о некомфортных мыслях, вещах, ситуациях и людях. Дисонирующие гитары к кульминациям песен превращаются в шумовой шквал, голос срывается на рык и кажется, что мир вокруг разваливается на части», — пишут авторы о релизе.

В этом году группе исполняется десять лет. Название «Црвених Цветова» вокалист проекта Миша Золотарев придумал спонтанно, когда искал имя коллектива для брони репточки и получил неправильный машинный перевод словосочетания «красные цветы» на сербский. Вместе с Золотаревым в группе играют Антон Нестеров (бас) и Саша Джу (ударные).

В разное время у «Црвених Цветова» выходили совместные записи с группой «шумные и угрожающие выходки» и рэпером эхопрокуренныхподъездов (Андреем Грицковым). Звучание на новом альбоме «Материал» близко к нойз-року и постхардкору.

К десятилетию группа даст концерт в Петербурге. Свежий EP, хиты и старые шлягеры прозвучат 17 октября в клубе «Сердце».

Концерт начнется в 19:30 на Лиговском, 50, корп. 16. Билеты в продаже.

18+

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