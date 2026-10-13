Эксклюзив! Дом Радио раскрыл имя нового программного директора и поделился планами на сезон

В репертуаре нового сезона Дом Радио сохранит камерные концерты музыкантов оркестра musicAeterna, программы хора, проекты musicAeterna Dance и приглашенных артистов. Также будут развивать авторские проекты резидентов-композиторов Дома Радио. В рамках театрального направления Αθεατρον (Афеатрон) планируют выпуск нескольких спектаклей и сайт-специфичных проектов: от древнегреческих трагедий до экспериментального кукольного театра. К уже знакомым аудитории Дома Радио проектам «Пляс» и «Распев» добавятся «Игры» — открытая перформативная лаборатория под руководством Никиты Васильева.

В 2026-2027 годах Дом Радио обновит просветительскую программу. Ее куратором станет музыковед и просветитель Ляля Кандаурова. «Я верю, что публике одинаково интересны Дмитрий Шостакович и русское церковно-певческое искусство, танцевальная электроника и Джон Колтрейн, электроакустическая импровизация и советские кинопартитуры, Булез и Бетховен», — рассказывает Кандаурова о своем видении будущих событий.

Обновленную кинопрограмму в октябре представит кинокритик Сергей Дешин. Первый спецпоказ состоится уже 25 октября: Дешин и редактор «Сеанса» Василий Степанов обсудят со зрителями драму Кристиана Мунджиу «Фьорд», которая получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2026 года. Также Дом Радио получил эксклюзивное право на премьерные показы музыкальных проектов TheatreHD до их выхода в широкий прокат.

В ноябре в Доме Радио стартует выставка «Электричество». Лаборатория экспериментального звука (ЛЭЗ) расскажет, как с помощью электронных устройств извлекать шумы и акустические сигналы, обычно недоступные человеческому слуху.

Подробности программы ищите в эксклюзивном интервью программного директора Евгения Маленчева Собака.ru.

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