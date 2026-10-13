Эксклюзив! Дом Радио раскрыл имя нового программного директора и поделился планами на сезон

Ждем спектакль musicAeterna Dance, кинопоказы и экспериментальный кукольный театр!
Программным директором Дома Радио стал театральный режиссер Евгений Маленчев. Евгений раскрыл планы резиденции musicAeterna Теодора Курентзиса на предстоящий сезон в разговоре с Собака.ru: среди прочего в 2027-м сам Дом Радио вернется в отреставрированное историческое здание на Итальянской, 27. В программу на ближайшие месяцы включили премьеру спектакля Анны Гусевой с musicAeterna Dance «Почему нет?», театральную лабораторию от ученика Андрея Могучего Никиты Васильева и кинопоказы: фильм-триумфатор Канн-2026 «Фьорд».
Евгений Маленчев — ученик Александра Кузина, Виктора Рыжакова и Юрия Бутусова. На Дягилевском фестивале 2023 года он делал аудиоспектакль «Персефона. До», а в этом году — арт-резиденцию «Остров» в поселке Хохловка.
Евгений Маленчев
Новый программный директор Дома Радио — о первой встрече с Теодором Курентзисом в интервью Собака.ru:
Знакомство наше произошло весной этого года. <...> Представьте: апрель. Я в Ясной Поляне. Буквально в доме Льва Николаевича — работаю над спектаклем для фестиваля «Толстой». Раздается звонок. Меня спрашивают, могу ли я прилететь в Пермь. Отправляюсь этой же ночью. А утром мы уже оказываемся в одной машине с Антоном Адасинским. Мы оба не знаем, куда именно едем. Половину дня проводим в пути, изучая Пермский край. Успеваем, кстати, придумать несколько совместных проектов. Обращаем внимание на все вокруг: от дыма из трубы до домов, которые видим из окна машины (вдруг пригодится!). После этого путешествия мы встречаемся с Теодором и узнаем, что у нас с Антоном разные поводы для визита. У меня — арт-резиденция под названием «Остров» на Дягилевском фестивале. У него — спектакль «Чаща» вместе с Никитой Васильевым. Первый разговор про Дом Радио был уже намного позже, но почему-то я очень хорошо запомнил эту поездку и встречу. Подумал: как вообще важно в жизни быть готовым впустить непредсказуемость и разрешить себе шагнуть в неизвестность.
В репертуаре нового сезона Дом Радио сохранит камерные концерты музыкантов оркестра musicAeterna, программы хора, проекты musicAeterna Dance и приглашенных артистов. Также будут развивать авторские проекты резидентов-композиторов Дома Радио. В рамках театрального направления Αθεατρον (Афеатрон) планируют выпуск нескольких спектаклей и сайт-специфичных проектов: от древнегреческих трагедий до экспериментального кукольного театра. К уже знакомым аудитории Дома Радио проектам «Пляс» и «Распев» добавятся «Игры» — открытая перформативная лаборатория под руководством Никиты Васильева.
В 2026-2027 годах Дом Радио обновит просветительскую программу. Ее куратором станет музыковед и просветитель Ляля Кандаурова. «Я верю, что публике одинаково интересны Дмитрий Шостакович и русское церковно-певческое искусство, танцевальная электроника и Джон Колтрейн, электроакустическая импровизация и советские кинопартитуры, Булез и Бетховен», — рассказывает Кандаурова о своем видении будущих событий.
Обновленную кинопрограмму в октябре представит кинокритик Сергей Дешин. Первый спецпоказ состоится уже 25 октября: Дешин и редактор «Сеанса» Василий Степанов обсудят со зрителями драму Кристиана Мунджиу «Фьорд», которая получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2026 года. Также Дом Радио получил эксклюзивное право на премьерные показы музыкальных проектов TheatreHD до их выхода в широкий прокат.
В ноябре в Доме Радио стартует выставка «Электричество». Лаборатория экспериментального звука (ЛЭЗ) расскажет, как с помощью электронных устройств извлекать шумы и акустические сигналы, обычно недоступные человеческому слуху.
Подробности программы ищите в эксклюзивном интервью программного директора Евгения Маленчева Собака.ru.
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