Песни из «Смешариков» исполнят на Новой сцене Александринского театра

20 октября на Новой сцене Александринского театра состоится концерт авторов саундтрека к мультсериалу «Смешарики»: Марины Ланда и Сергея Васильева. Композиторы выступят с собственной джаз-рок-группой СмешBand, артистом Александринского театра Сергеем Мардарем (голос Совуньи и Кар-Карыча!), а также юными исполнителями из Музыкального театра детей (МТД) Марины Ланда.

На концерте прозвучит программа «Просто легче легкого» с песнями из «Смешариков» и из сериала «Летающие звери», созданного «Анимационной студией "Да"» и благотворительным фондом AdVita. В шоу соединят музыку, анимацию и театр.

Мультпроект «Летающие звери» запустили в 2012 году. Действие происходит в Легкой стране, на небольшом острове, который парит в небе и перемещается по всему миру. Каждому новому жителю Легкая страна дарит крылья. Песни для проекта написали Марина Ланда и Сергей Васильев.

Легкую страну и ее персонажей придумали дети, проходившие лечение в 31 городской больнице Петербурга. Студия «Да» стремилась создать историю, которая помогла бы взрослым обсудить со своими детьми тяжелые темы болезни и смерти. Прибыль от продажи сувениров с персонажами-зверями идет в фонд «Помогать легко» на лечение рака у детей.

«Просто легче легкого» будет 20 октября в 19:00 на набережной Фонтанки, 49А. Билеты в продаже на сайте театра.

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