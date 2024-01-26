Как появились «Смешарики»? Рассказывают создатели петербургской анимационной франшизы-феномена

— Первым, к кому мы обратились, был Сергей Сельянов (соучредитель студии «Мельница», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2», а также многосерийного мультфильма «Приключения в Изумрудном городе», один из мэтров в мире кино и анимации. — Прим. ред.), — вспоминает Илья. — Я думал, если удастся его привлечь как сопродюсера, то все полетит. Мы пришли к нему с презентацией, рассказали о проекте, но он не захотел подключаться.

Я вспоминаю описание «Идеального мира» (одно из первых названий будущего мультсериала. — Прим. «Собака.ru»), над которым мы с Салаватом корпели полночи, и, кажется, понимаю причину отказа. Что тогда увидел продюсер фильмов «Брат»? Ответ не то чтобы очевиден, но угадывается.

Следующим кандидатом в партнеры стал Константин Бронзит, известный режиссер и сценарист анимационных фильмов, человек, который спустя несколько лет снял «Алешу Поповича».

— С ним разговаривал Салават. Пошел, как к старому знакомому, спросить совета, но мы, конечно, надеялись, что Бронзит заинтересуется проектом, — говорит Илья и после паузы добавляет: — Не заинтересовался.

Слушаю Попова и не могу удержаться от комментария:

— Выходит, «Смешарики» вроде «Гарри Поттера»? Их история тоже начинается с серии отказов!

— Отказов? — он явно меня не понимает. — Ты знаешь, я так к этому не относился. Во-первых, потому что никогда не приходил к потенциальным партнерам с завышенными ожиданиями, в итоге не чувствовал обиды, когда не срасталось. Во-вторых, знал, что проект мы точно сделаем, а где, как и с кем — другой вопрос. Любая обратная связь тогда была ценна сама по себе. Поэтому я говорил спасибо и делал следующий шаг.

Звучит как формула устойчивости в мире творческого бизнеса. Не жди слишком много, верь в свое дело, извлекай пользу из любой обратной связи и иди дальше.

Именно так Илья и поступил. После общения с Сельяновым он переработал описание проекта. В архивах компании хранится документ с правками Попова. Название «Идеальный мир» зачеркнуто и поверх написано: «Сластены».