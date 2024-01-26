Как появились «Смешарики»? Рассказывают создатели петербургской анимационной франшизы-феномена

В издательстве «Бомбора» вышла книга «Смешарики. История культовой Вселенной» — о том, как создавался масштабный феномен родом из Петербурга. Автором выступила Мария Корнилова — главный редактор успешной анимационной франшизы, стоявшая у ее истоков. «Собака.ru» публикует фрагмент издания — для всех, кто любит Кроша, Лосяша, Ежика, Нюшу и других и вырос вместе с ними, или задумывается о запуске своего творческого бизнеса.
В 2001 году несколько петербуржцев затеяли невероятное — сделать мультсериал про круглых персонажей на 200 серий! А ведь тогда самым долгоиграющим был «Ну, погоди!» всего из 17 эпизодов.
Публикуем часть второй главы книги под названием «Создание вселенной». В чем абсолютно схожи история «Гарри Поттера» и «Смешариков»? (Спойлер: оба проекта стойко пережили череду отказов в начале.) Как искали название среди сотен вариантов — от «Идеального мира» до «Сластен»? Почему встреча с гуру отечественной анимации Анатолием Прохоровым была судьбоносной? При чем здесь плюшевый Винни-Пух и как строить крепкую драматургию в мире без насилия и злодеев-антагонистов? (Хотя сценарист «Смешариков» и работал над «Улицей разбитых фонарей».) Бонус — рассказ о создании персонажа-интроверта Ежика (он же Колюня, он же Ежуня, он же Жожик), озвученного в английской версии голосом Соника.
Илья Попов — предприниматель и продюсер, «российский Илон Маск от анимации», эксперт в сфере лицензирования детских товаров и услуг. Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Рики» («Смешарики», «Фиксики», «Тима и Тома», «Малышарики» и другие мультфильмы). Лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». На момент начала истории ему 22, он руководит петербургской компанией FunGame, которая выпускает настольные игры (с 1998 по 2003 годы их издали несколько сотен).
Салават Шайхинуров — арт-директор и художник-постановщик «Смешариков». В 2001-м ему 30, он арт-директор и ведущий художник FunGame. Именно Шайхинуров создал узнаваемых забавных персонажей.
Игорь Шевчук — сценарист, писатель и поэт, на тот момент креативный директор FunGame. Человек, который придумал название «Смешарики».
Анатолий Прохоров (1948–2020) — кино- и телепродюсер, один из основателей московской анимационной студии «Пилот». Художественный руководитель «Смешариков». Книга посвящена его памяти.
Авторская группа проекта «Смешарики», — Илья Попов, Игорь Шевчук, Анна Мальгинова, Анатолий Прохоров, Салават Шайхинуров, — а также мультипликатор Константин Бронзит, который помог советами (слева направо), 2002.
Создание вселенной
Не знаешь, с чего начать новый бизнес, — найди того, кто знает. В случае с мультипликационной франшизой Илья решил идти именно этим путем — первым делом взялся за поиски партнера из мира анимации. Было очевидно, без такого человека проект попросту не состоится.
Увы, эта часть истории известна мне только понаслышке. Целых полтора года моя жизнь никак не была связана со «Смешариками». Я ушла в небольшое издательство и старательно пыталась приспособиться к новым задачам. При этом время от времени созванивалась с бывшими коллегами, чтобы узнать, как у них дела.
А дела были хуже некуда. Рынок игр продолжал сжиматься. Партнеры Ильи, которые так помогли ему на старте, потеряли интерес к FunGame и продолжили заниматься каждый своим бизнесом. Сотрудники, устав от безденежья, один за другим увольнялись. Компания тихо угасала в ожидании Большого Проекта, который все не начинался и не начинался.
Самой серьезной потерей в тот момент стал уход из FunGame Надежды Кузнецовой. Она была операционным директором. Одним из немногих по-настоящему взрослых людей в команде творческих разгильдяев. Тем, кто отвечал за сроки с объемами и заставлял компанию, несмотря ни на что, работать как часы.
— Зарплату не платили, — вспоминает Надя. — Все сотрудники шабашили, кто где. Илья не мог говорить ни о чем, кроме будущего мультсериала. Я подумала-подумала и пошла поработать в другое место.
Стало ясно: если партнер не будет найден и проект не начнется, от FunGame просто ничего не останется. Илья стоял на месте и никак не мог двинуться дальше.
— Первым, к кому мы обратились, был Сергей Сельянов (соучредитель студии «Мельница», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2», а также многосерийного мультфильма «Приключения в Изумрудном городе», один из мэтров в мире кино и анимации. — Прим. ред.), — вспоминает Илья. — Я думал, если удастся его привлечь как сопродюсера, то все полетит. Мы пришли к нему с презентацией, рассказали о проекте, но он не захотел подключаться.
Я вспоминаю описание «Идеального мира» (одно из первых названий будущего мультсериала. — Прим. «Собака.ru»), над которым мы с Салаватом корпели полночи, и, кажется, понимаю причину отказа. Что тогда увидел продюсер фильмов «Брат»? Ответ не то чтобы очевиден, но угадывается.
Следующим кандидатом в партнеры стал Константин Бронзит, известный режиссер и сценарист анимационных фильмов, человек, который спустя несколько лет снял «Алешу Поповича».
— С ним разговаривал Салават. Пошел, как к старому знакомому, спросить совета, но мы, конечно, надеялись, что Бронзит заинтересуется проектом, — говорит Илья и после паузы добавляет: — Не заинтересовался.
Слушаю Попова и не могу удержаться от комментария:
— Выходит, «Смешарики» вроде «Гарри Поттера»? Их история тоже начинается с серии отказов!
— Отказов? — он явно меня не понимает. — Ты знаешь, я так к этому не относился. Во-первых, потому что никогда не приходил к потенциальным партнерам с завышенными ожиданиями, в итоге не чувствовал обиды, когда не срасталось. Во-вторых, знал, что проект мы точно сделаем, а где, как и с кем — другой вопрос. Любая обратная связь тогда была ценна сама по себе. Поэтому я говорил спасибо и делал следующий шаг.
Звучит как формула устойчивости в мире творческого бизнеса. Не жди слишком много, верь в свое дело, извлекай пользу из любой обратной связи и иди дальше.
Именно так Илья и поступил. После общения с Сельяновым он переработал описание проекта. В архивах компании хранится документ с правками Попова. Название «Идеальный мир» зачеркнуто и поверх написано: «Сластены».
Первые изображения Сластен
Другим важным итогом встречи с продюсером фильмов «Брат» стало решение создать собственную студию, а не рассчитывать на чужое производство. В России попросту не было в тот момент анимационной компании, которая смогла бы сделать то, на что замахнулась FunGame.
Но определяющим в судьбе проекта стало общение с Бронзитом. Он дал Салавату немало дельных советов, и в том числе — обратиться к Анатолию Прохорову, одному из соучредителей московской студии «Пилот». Сказал, если кто и сможет помочь, то только он.
— Мы с Салаватом купили билеты и сели на самолет в Москву. Кажется, это была весна 2001 года... А может, осень 2000-го, не уверен (первый приезд к Прохорову состоялся в конце весны 2002 года. — Прим. ред.), — как все люди, живущие будущим, Илья плохо ориентируется в прошлом. — С Толей встретились в его кабинете в студии. Меня слегка удивил контраст между обстановкой в «Пилоте» и в FunGame. У нас уже тогда был бодрый яркий офис, а Прохоров сидел в помещении, чем-то напоминавшем советский НИИ.
Как признаются и Илья, и Салават, будущий худрук «Смешариков» отнесся к проекту скептически. Выслушал со свойственной ему интеллигентностью, задал уточняющие вопросы, однако энтузиазма по поводу идеи «отснять 200 серий про круглых персонажей» не проявил. Отчетливо запахло очередным отказом.
Спустя несколько лет Анатолий Прохоров рассказывал в одном из телеинтервью: «Ко мне в ту пору много кто с предложениями ходил. Я обычно давал пару советов, и люди исчезали. Никто не возвращался. А эти ребята опять появились месяца через два».
«Эти ребята» учли критику и, насколько могли, допилили концепцию, чтобы в разгар лета 2002-го снова очутиться в офисе «Пилота».
— На этот раз все было иначе, — рассказывает Илья. — Я уже гораздо лучше понимал, каким будет проект. И с точки зрения творчества, и с точки зрения бизнеса. Знал, что мне позарез нужен такой человек, как Прохоров. Вернее, даже так: мне нужен был именно Прохоров. Поэтому на встрече я говорил прямо: нравится проект — подключайтесь.
Но у Прохорова по-прежнему оставалось много вопросов. Его, например, сильно смущала идея «мира без насилия». Герои-антагонисты всегда считались обязательным условием крепкой драматургии, а тут предлагалось создать целый сериал без них. Разве это вообще возможно?
Как вспоминает Салават, самым веским аргументом в защиту его с Ильей концепции стал Винни-Пух. Ведь в историях про плюшевого медведя тоже не было злодеев, значит, план не так уж утопичен. И Прохоров согласился: все возможно, надо пробовать.
Анатолий Прохоров, художественный руководитель «Смешариков»
Однако согласие пробовать не означало согласие становиться полноценным участником проекта. Спустя неделю он приехал из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с командой. Прохоров присматривался. Оценивал, имеет ли смысл ввязываться в партнерство с этими «городскими сумасшедшими» или овчинка не стоит выделки.
Игорь Шевчук, один из немногих, кто пока еще оставался в FunGаme, вспоминает, как Анатолий Прохоров пришел в опустевший офис, сел за стол в круглой переговорке и сказал: «Ну! Показывайте!» Имелось в виду, что надо показывать сценарии первых серий «Сластен». Тогда Анна Мальгинова (сценарист. — Прим. «Собака.ru»), Салават и Илья составляли, по сути, всю команду проекта. Сам Игорь Шевчук в разработке будущей Ромашковой долины на тот момент не участвовал — он продолжал создавать настольные игры, пусть уже и не в таких масштабах, как раньше.
— Анатолий Валентинович взял из рук Салавата несколько распечатанных сценариев, внимательно прочитал, — рассказывает Игорь. — Потом поднял на Попова с Шайхинуровым скептический взгляд и спросил: «А где же сценарии?»
Надо было видеть в этот момент лица Ильи и Салавата. Никто из них не ожидал такого поворота. Написанное воспринималось обоими как вполне рабочий материал, но Прохоров терпеливо объяснил: это всего лишь литературные эссе, не более. Для сценария, да еще такого, который ляжет в основу будущего сериала, нужен старый добрый конфликт. И неважно, что речь идет о мире без насилия. Законов драматургии никто не отменял!
Ситуацию надо было спасать. И срочно. Прохоров уже разочарованно поглядывал на дверь — Илья лихорадочно искал решение. Если гуру отечественной анимации, которого с таким трудом заманили в Питер, сейчас уйдет, кто знает, удастся ли найти ему замену. Успех и без того безнадежного дела стал призрачным.
— У нас есть сценарист! — выпалил Илья и посмотрел на Шевчука. Глаза при этом сделал такие страшные, что тому не осталось ничего другого, как кивнуть. Да, мол, есть. И это я.
— Я и правда на тот момент имел опыт создания сценариев, — смеется Игорь. — Только не для детских мультиков, а для второго сезона «Улицы разбитых фонарей» и сериала «Криминальная Россия». Самое то для «мира без насилия»!
Здесь я делаю очередную ремарку, чтобы рассказать чуть больше о человеке, сыгравшем не последнюю роль в судьбе проекта. Игорь Шевчук — фигура более чем колоритная. Он работал в FunGame креативным директором, то есть, исходя из названия должности, вроде бы должен был мной руководить. Но на деле ничего такого не происходило. У меня был свой фронт работ, у Шевчука — свой, связанный прежде всего с творчеством. «Мастер игровых механик и словесной эквилибристики» — так его метко назвал Салават. Длинноволосый, с поставленным голосом, импозантный Шевчук писал детские книги, сочинял стихи и песни, пел под гитару. (...)
Если честно, все эти годы я думала, что именно Шевчук стал прототипом Черного Ловеласа (загадочный второстепенный персонаж мультсериала, в шляпе и с гитарой. — Прим. «Собака.ru») — уж больно много общего в образах обоих. Но Денис Чернов (ведущий режиссер «Смешариков». — Прим. «Собака.ru») меня разуверил: нет, Черный Ловелас — персонаж совершенно самостоятельный, аналогов в мире людей не имеет. Но, как бы там ни было, свою лепту в судьбу Ромашковой долины Игорь все-таки внес.
Прохоров глянул на него и сказал, вставая из-за стола:
— Хорошо, я в Питере еще три дня, занимаюсь своими делами. Как будет, что показать, — зовите.
Эволюция Ежика
Ежик: «Радикально!»
В «Сластенах» Ежика звали сперва Колюня (колючий ведь), Ежуня, потом Жожик. Очков он не носил и ходил на четырех ногах, как и полагается обыкновенным ежам. Жил в домике-дуршлаге под зонтиком. И его колючки вовсе не были таковыми — сперва спину украшали желтые пружинки. Он походил на шарик, утыканный макаронами. Когда Салават Шайхинуров дорабатывал персонажа, то снабдил его мелкими колючками в количестве «очень много» штук, так как исходные пружинки были неудобны при рисовании.
ВОЗРАСТ: 9 лет.
РОСТ: 48 см.
ХАРАКТЕР: интроверт-тихоня.
ОЗВУЧИВАЕТ Владимир Постников. Первые 13 серий за Ежика говорит Антон Виноградов (Крош), потому что Постников тогда еще не присоединился к проекту.
ЗАБАВНЫЙ ФАКТ: В англоязычной версии Ежик именуется Чико и говорит голосом Джейсона Гриффина, который озвучивал ежа Соника.
— Я сел делать раскадровку, — вспоминает Денис Чернов, — и пришел в ужас от такого множества колючек. Буду только сидеть и выводить эти треугольники.
И так мне стало лень, что я просто уменьшил их количество до примитивного. Показал Салавату, он одобрил: «А так даже прикольнее!»
Флегматичный Ежик рад бы сидеть дома, собирать фантики от конфет и любоваться своими неразумными собратьями-кактусами. Он такой тихий и приятный мальчик, что невольно задумаешься: а так ли этот тихоня безобиден? Но все же в критичных ситуациях он проявляет небывалую смелость, благородство и прыть. Очень совестливый и тяжело переживает конфликты.
— Образ Ежика собирательный, — говорит озвучивший его Владимир Постников. — Где-то это Слоненок из советского мультфильма «38 попугаев», где-то Пятачок из «Винни-Пуха», а где-то даже Голлум из «Властелина колец». Сложно было объединить их всех в одного персонажа!
Сегодня, спустя 20 лет, «Смешарики» — это больше 600 выпущенных в прокат эпизодов, три полных метра, восемь спин-оффов и тысячи проданных лицензий. Истории из Ромашковой долины показывают в 100 странах мира.
Возрастное ограничение книги 12+. Отрывок и иллюстрации предоставлены пресс-службой издательства «Бомбора».
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