Эксклюзив! Музыкальный фестиваль Pianissimo объявляет программу зимнего сезона

Пианисты девяти стран выступят в Эрмитаже и «Петергофе», а также на площадках Нижнего Новгорода, Калининграда и Москвы.
16-летний пианист Роман Шер — артист зимнего сезона Pianissimo 2026/27
4 декабря стартует новый зимний сезон музыкального фестиваля Pianissimo. С декабря по февраль в Петербурге, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде выступят пианисты из Италии, Франции, Германии, Португалии, Турции, Республики Корея, Замбии и Южной Африки. Для многих иностранных участников концерты Pianissimo станут дебютными выступлениями в России.
Проект Pianissimo появился в 2017 году в Петербурге. Фестиваль преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах, которые связывают музыку с другими видами искусств. В круг резидентов попадают молодые исполнители (в основном до 20 лет), многие из которых уже стали мировыми звездами: Абисал Гергиев, Александр Болотин, Арсений Мун. Фестиваль позиционируют как международный: концерты Pianissimo проходили в Швейцарии и в Бразилии, а в начале 2026-го резиденты впервые выступили в Риме. Летний сезон Pianissimo прошел с 19 июня по 14 августа.
Алексей Городнев
Основатель фестиваля Pianissimo
Для Pianissimo всегда было важно не только представлять новые имена, но и создавать особую культуру слушания. Зимний сезон объединит молодых артистов с разным опытом и музыкальными традициями. Каждый из них получит возможность пройти небольшой фестивальный маршрут, а публика — услышать новое поколение пианистов в пространствах, которые сами становятся частью художественного впечатления.
Зимний репертуар Pianissimo охватит три столетия фортепианной музыки: от Баха, Моцарта и Бетховена до Шуберта, Шопена, Брамса, Листа, Мусоргского, Рахманинова, Скрябина, Равеля, Прокофьева и Стравинского. Фестиваль начнется с концерта Валентина Малинина в калининградском филиале Третьяковской галереи — он же откроет петербургскую программу 6 декабря в Большом петергофском дворце. На закрытии сезона в феврале выступит лауреат II международного конкурса имени Рахманинова Филипп Руденко.
Среди прочих состоятся концерты португальского пианиста Максима Клецуна, француза Константина Матиаса, итальянца Джанлука Кристофаро, немца Бена Лепетита. Турцию представит Толга Билгет, Южную Корею — Пак Чанхек и Чихо Чхве. Выступит пианист замбийского и южноафриканского происхождения Чанда Бупе Лупамбо, а также российские артисты Алихан Кундухов, Максим Ли, Даниил Пронин, Роман Шер и Федор Орлов.
Зимний сезон Pianissimo продлится с 4 декабря по 12 февраля. Подробная программа и билеты доступны на сайте фестиваля.
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