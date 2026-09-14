Эксклюзив! Музыкальный фестиваль Pianissimo объявляет программу зимнего сезона

4 декабря стартует новый зимний сезон музыкального фестиваля Pianissimo. С декабря по февраль в Петербурге, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде выступят пианисты из Италии, Франции, Германии, Португалии, Турции, Республики Корея, Замбии и Южной Африки. Для многих иностранных участников концерты Pianissimo станут дебютными выступлениями в России.

Проект Pianissimo появился в 2017 году в Петербурге. Фестиваль преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах, которые связывают музыку с другими видами искусств. В круг резидентов попадают молодые исполнители (в основном до 20 лет), многие из которых уже стали мировыми звездами: Абисал Гергиев, Александр Болотин, Арсений Мун. Фестиваль позиционируют как международный: концерты Pianissimo проходили в Швейцарии и в Бразилии, а в начале 2026-го резиденты впервые выступили в Риме. Летний сезон Pianissimo прошел с 19 июня по 14 августа.