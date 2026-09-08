Иван Подгороднев

Фронтмен группы Beautiful Boys — специально для Собака.ru:

Мы прекрасно провели время с нашей командой на природе на съемках этого mood-видео. Атмосфера получившегося ролика настолько нас вдохновила на снятие подобных эмоциональных сюжетов, что мы постараемся делать это как можно чаще. Почему именно mood, а не клип, наверное, само видео обязывает зарядить настроением по уходящему лету. Полноценный же клип выйдет в разгар осени вместе с сериалом «Седьмой игрок», саундтреком к которому стал данный сингл. Надеюсь, вам всем понравится — для нас это был интересный опыт.