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Премьера на Собака.ru: смотрим муд-видео Beautiful Boys на песню «Сгорал и таял»

Новый сингл группы станет саундтреком к сериалу «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко — Тед Лассо есть у нас дома!

Несмотря на наступление осени, авторы хитовой баллады «Нежная любовь» решили не торопиться с выпуском новых меланхоличных песен, а попрощаться с летом видеорядом на вышедший ранее сингл «Сгорал и таял». Это песня Beautiful Boys о невозможных отношениях, о сожалении без саморазрушения и о простом, но сложном понимании: у всего есть свое время.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой артистов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой артистов

И важно! «Сгорал и таял» станет саундтреком к сериалу «Седьмой игрок». Спортивное драмеди выйдет в 2026 году и расскажет о клубе «Строитель», который пытается из андердогов турнирной таблицы прорваться в КХЛ — при помощи экс-фигуриста Артема в исполнении Антона Лапенко, которому предстоит объединить игроков, породнить их с болельщиками и стать для клуба «седьмым игроком».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Кинопоиска»
Иван Подгороднев

Фронтмен группы Beautiful Boys — специально для Собака.ru:

Мы прекрасно провели время с нашей командой на природе на съемках этого mood-видео. Атмосфера получившегося ролика настолько нас вдохновила на снятие подобных эмоциональных сюжетов, что мы постараемся делать это как можно чаще. Почему именно mood, а не клип, наверное, само видео обязывает зарядить настроением по уходящему лету. Полноценный же клип выйдет в разгар осени вместе с сериалом «Седьмой игрок», саундтреком к которому стал данный сингл. Надеюсь, вам всем понравится — для нас это был интересный опыт.

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