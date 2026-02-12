Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

В 2026 году выйдет новый сериал о хоккеистах — с Антоном Лапенко, Николаем Фоменко и Григорием Верником

«Седьмой игрок» рассказывает о клубе «Строитель», спасать который приходит экс-фигурист.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»

«Седьмой игрок» — новый оригинальный сериал «Кинопоиска». Спортивное драмеди рассказывает о выдуманном хоккейном клубе «Строитель», который пытается из андердогов турнирной таблицы прорваться в КХЛ. Управлять клубом будет бывший фигурист Артем — его роль исполнит Антон Лапенко.

«Я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своим персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания. Мне нравится, что у моего героя подход к работе с точки зрения разговора, он дипломатичен и решает проблемы добрыми методами, а не грубой силой. Мне и самому кажется, что это позиция наиболее правильная и действенная», — комментирует исполнитель главной роли свое новое амплуа.

Вместе с Лапенко в сериале появятся Григорий Верник, Николай Фоменко, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Кинопоиска»

Режиссером «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов («Мажор», «Точка ноль»), а креативным продюсером — Вадим Свешников («Прометей», «Нефутбол», «Пиноккио. Правдивая история»). Над сценарием работали Николай Муратов («Метод 3», «Крюк», «Контейнер») и Денис Кагарманов («Метод 3», «257 причин, чтобы жить»). Продюсируют сериал Георгий Розинов («Лондонград», «Год культуры»), Кирилл Балмин («Лондонград», «Эпидемия»), Дарья Капля («Время "Спартака"», «Объяснялкины») и Ольга Филипук («Король и Шут. Навсегда», «Майор Гром. Игра против правил»).

Съемки проходят на площадках в трех городах: в Твери, Москве и Минске — и завершатся весной. Премьера состоится в 2026 году.

