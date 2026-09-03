Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров расскажет о советской киномузыке на крыше Новой сцены Александринского театра

5 сентября на крыше Новой сцены Александринского театра выступит с лекцией Олег Нестеров. Музыкант, поэт, продюсер и фронтмен музыкальной группы «Мегаполис» расскажет о советской киномузыке, которая, вопреки форматам и цензуре, преодолевала каноны «социалистического реализма», но парадоксальным образом не получила признания и в эпоху более горизонтальных музыкальных платформ.

Главным героем лекции станет композитор Олег Каравайчук. Он сотрудничал с такими режиссерами, как Сергей Параджанов, Василий Шукшин, Илья Авербах и Кира Муратова. Среди киноработ с музыкой композитора — «Долгие проводы» и «Короткие встречи», «Умеете ли вы жить?», «Мама вышла замуж», «Ксения, любимая жена Федора». В исследовательском проекте Олега Нестерова «Три степени свободы» о советской киномузыке Каравайчук оказывается одним из главных героев наравне с Альфредом Шнитке и Александром Кнайфелем.

Общественное пространство на крыше Новой сцены, где состоится встреча, открыли в конце августа. Запуск приурочили к 270-летию театра, которое отмечают в 2026 году. В ближайшее время на площадке пройдет творческая встреча с монгольским режиссером Наранбаатаром Намнаном, воркшоп по управлению роботом-гуманоидом, а также камерные показы видеозаписей со спектаклями Александринского театра.

Лекция Олега Нестерова состоится 5 сентября в 19:00 на набережной фонтанки Фонтанки, 49а. Билеты в продаже на сайте театра.

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