Гитарист «Кино» Георгий Каспарян, сооснователь «Ленинграда» Игорь Вдовин и Kito Jempere написали новый гимн КХЛ

Гитарист группы «Кино» Георгий (Юрий) Каспарян, сооснователь группировки «Ленинград» Игорь Вдовин и композитор Кирилл Сергеев (Kito Jempere) написали новый гимн Континентальной хоккейной лиги. В аранжировке три поколения петербургских музыкантов совместили рок, симфоническое звучание и современную электронику.

Георгий Каспарян Музыкант Там интересный эффект получается: звучит главная тема — скажем, «А» — звучит тяжеловато слегка. Потом звучит часть «Б», которая еще более тяжелая. Потом опять «А» — уже на фоне «Б» она выглядит как полет, катарсис и освобождение.

До 1990 года Каспарян был лидер-гитаристом группы «Кино». Во второй половине 80-х он участвовал в концертах и записях проекта «Поп-механика» и американской певицы Джоанны Стингрей. Вместе с Вячеславом Бутусовым он основал супергруппу «Ю-Питер» и выступал в ней как соло-гитарист.

Еще один автор гимна, петербургский электронный музыкант и диджей Kito Jempere, среди прочего выступает с экспериментальными проектами на новой сцене Александринского театра. Игорь Вдовин был сооснователем и вокалистом первого состава группировки «Ленинград», в разные годы работал с группами «АукцЫон», «Колибри», СБПЧ и другими исполнителями.

Заголовок Композитор и продюсер Референсы были дико интересные. Больше всего мне запомнился момент, что по эмоции хочется что-то между Queen — We Will Rock You, потом был Metallica — Enter Sandman.

По словам музыкантов, в работе над звучанием они ориентировались на ритм игры. В записи отразили настроение ударов о борт, быстрых и агрессивных замахов клюшкой.

Гимн будут использовать в трансляциях и медиа КХЛ.

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