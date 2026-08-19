DJ Stonik1917, SP4K, DJ Taly из ЛАУД и Антоха МС выступят на диджей-сцене фестиваля «Антон тут рядом» — 2026

26 августа в «Севкабель Порт» возвращается благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». Организаторы объявили лайн-ап диджей-сцены: для гостей выступят DJ Stonik1917, SP4К, DJ Taly (ЛАУД), Тема Доброта, куратор Дома Радио Алевтина Грунтовская, Никита Буч, Парнишка, а также куратор сцены — Антоха МС.

Хедлайнерами этого года стали Feduk, исполнительница хита «обла.ком» Солова, оркестр «Антон тут рядом» и «тима ищет свет», певицы «элли на маковом поле» и Минаева. Также на основную сцену выйдут Андрей Катиков, мс улыбочка, фолк-коллектив «огонек», группы «Сестренка» и Ugli. Помимо концертов под открытым небом, гостей ждет лекторий киношколы «Сеанс». Среди спикеров — историк Лев Лурье, кинокритик Василий Степанов, продюсер Федор Балабанов, руководитель издательства «Сеанс» Петр Лезников, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин и арт-директор музея Анастасия Коптева.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» проводит летний фестиваль ежегодно. Все музыканты выступают бесплатно, а средства от продажи билетов идут на работу проектов фонда: инклюзивные мастерские, юридическую поддержку, квартиры сопровождаемого проживания и другие программы поддержки аутичных людей и их близких.

В этом году команда «Антон тут рядом» и проект «Коробка винила» выпустили лимитированную пластинку «Надо иметь танцы» с песнями друзей фестиваля, которые выходили на его сцену в разные годы. В трек-листе — Хадн дадн, Сироткин, Zoloto, Антоха МС, «тима ищет свет», «элли на маковом поле» и Хмыров. Часть средств от продажи пластинок направят на поддержку фонда.

«Антон тут рядом» пробудет 26 августа с 15:00 до 23:00 на Кожевенной линии, 40б. Билеты в продаже на сайте проекта.

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