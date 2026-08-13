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«Севкабель Порт» завершит лето вечеринкой «Морская». Среди участников — Kontrkult, Odyssey, «К-30» и Roots United

Поп, диско, тяжелое техно и драм-н-бейс прозвучат у залива в ночь с 22 на 23 августа.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Севкабель Порта»

В ночь с 22 на 23 августа в «Севкабель Порт» возвращается вечеринка «Морская». Свои сцены готовят «К-30» с лейблом Roots United, промо-группа Kontrkult, проекты «Диско Киска» и Odyssey. Garage Sail устроит торговлю винтажом в баре «Мачты» — там же гостей порта будут ждать перформансы.

«Морская» пройдет в седьмой раз. Сцены промо-групп займут территорию от главного входа до линии моря. С 23:00 и до самого утра вся территория «Севкабель Порта» будет открыта только для гостей «Морской». Кафе, бары и рестораны на территории будут работать для гостей вечеринки.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Севкабель Порта»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Севкабель Порта»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Севкабель Порта»

Поп-сцену займет «Диско Киска». Команда электронного фестиваля Odyssey отвечает за звук у залива. Kontrkult поставят тяжелое техно, а в клубах «Ритмы» и «Фабрика 3» заиграет хаус. Драм-н-бейс добавит команда студии Timeofnight («Таймфорнайт»).

«Морская» стартует 22 августа в 23:00 на Кожевенной линии, 40. Билеты в продаже.

18+

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