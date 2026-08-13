«Севкабель Порт» завершит лето вечеринкой «Морская». Среди участников — Kontrkult, Odyssey, «К-30» и Roots United

В ночь с 22 на 23 августа в «Севкабель Порт» возвращается вечеринка «Морская». Свои сцены готовят «К-30» с лейблом Roots United, промо-группа Kontrkult, проекты «Диско Киска» и Odyssey. Garage Sail устроит торговлю винтажом в баре «Мачты» — там же гостей порта будут ждать перформансы.

«Морская» пройдет в седьмой раз. Сцены промо-групп займут территорию от главного входа до линии моря. С 23:00 и до самого утра вся территория «Севкабель Порта» будет открыта только для гостей «Морской». Кафе, бары и рестораны на территории будут работать для гостей вечеринки.