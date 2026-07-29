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Концертные костюмы группы «Барто» выставят на аукцион в книжном клубе «Фаренгейт 451»

Гаражная распродажа электропанк-проекта состоится 31 июля.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой группы «Барто»

31 июля в книжном клубе «Фаренгейт 451» проведет гаражную распродажу электропанк-группа «Барто». На аукцион выставят концертные костюмы из архивов: красные колготки в сетку, бижутерию, возможно — солнцезащитные очки и кокошник, а также другие тайные лоты.

Проведет аукцион и отыграет диджей-сет лидер группы Мария Любичева. Помимо распродажи, планируют спонтанные перформансы, разговоры, а также выступление екатеринбургского электронного музыканта ch1ga.

Проект «Барто» возник в 2006 году. Одноименный дебютный альбом коллектива вышел в 2007-м. Если ранние записи группы запомнились ироничными социально заряженными текстами с синтезаторным звучанием, то в начале 2026-го Мария Любичева выпустила альбом «Синдром Отложенной Жизни» с инструментальными аранжировками лайв-бэнда.

Распродажа костюмов группы состоится 31 июля в 20:00 на Кавалергардской, 20.

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