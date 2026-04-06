«Барто», «Казускома» и альбом-дебют Семена Серзина: что послушать на этой неделе

Манифест группы «Барто», медитативный хип-хоп петербуржца Рошель, возвращение к хаус-музыке DUMMFOUND и совместный лонгплей на 33 трека от MIKE и Earl Sweatshirt — и нет, это не фиты! Рассказываем об этих и других релизах, вместе с которыми стоит начать неделю.
DETI CETI — «Все еще было» (альбом)
Актер, режиссер и худрук «Невидимого театра» Семен Серзин возродил свою группу Alinka под новым названием DETI CETI — и, как говорит Вадик Королев из OQJAV, их дебютный альбом «мрачнее некуда и очень крутой, послушайте!».
Презентация пластинки пройдет 21 марта в баре «Юнион». «Мне и нам будет очень важно, если вы поддержите и послушаете, и, может быть, захотите на концерт», — говорит Серзин.
КАЗУСКОМА — «РАССТОЯНИЯ» (сингл)
Первый балладный сингл москвичей — раньше подобные лиричные песни выходили в составе альбомов. Вдохновлялись музыканты своей жизнью, потому что «время для вдохновения чем-либо другим уже прошло».
MIKE and Earl Sweatshirt — «POMPEII || UTILITY» (альбом)
33 песни на двух дисках — таким получился совместный альбом двух рэперов, который подчеркивает индивидуальность каждого. Это не фиты в привычном понимании, а точка зрения каждого: на «POMPEII» — более быстрые, минималистичные и механические текстуры Майка, а на «UTILITY» — лирические мотивы Эрла.
Рошель — «Еще один» (сингл)
Новый петербургский подписант «Диско клуба» делает непринужденный и медитативный хип-хоп, а его свежий сингл с 808-ми басами и атмосферными клавишными — это «музыка для тех, кто ждет рассвета после закрытых вечеринок».
Барто — «Синдром Отложенной Жизни» (альбом)
Группа, которая на протяжении десятилетий ассоциировалась с электропанком и синтезаторами, выпустила альбом, записанный одним дублем на живых инструментах — без правок, коррекций и использования нейросетей.
Этот манифест — попытка заставить аудиторию задуматься о современном строении музыкальной индустрии и история о том, как противостоять эпохе идеальных голограмм, оставаясь собой.
DUMMFOUND — «Tour De Dance» (мини-альбом)
Саунд-продюсер Андрей Чесноков из лайн-апов «Ствола», System 108 и барселонского лейбла Lone Romantic вернулся к хаус-музыке — а мы, следуя заветам Филиппа Горбачева, в хаус-музыку верим.
«Это путешествие по воспоминаниям, в любимые места, в юность и детство — туда, где мы иногда грустили, чаще радовались и всегда находили повод танцевать», — комментирует релиз DUMMFOUND.
ARYUNA — «Relapse» (сингл)
Визуальная художница Арюна Тардис, которая работала с Vogue, i-D и над хитовым боди-хоррором «Субстанция», выпустила трек, выстроенный на перегретой, будто перегруженной электронике.
«Мама не узнает» — «Артист» (альбом)
Музыкант Арсений Марушев выпустил второй альбом в рамках проекта «Мама не узнает» — блюзовую пластинку, лирический герой которой задается вопросом: «Кто или что играет главную роль?».
«Эта работа — пуст от убеждения "Я ангел раненый" до "Ты сильный". И главное послание всем творческим людям запечатлено в последнем треке, точнее, в стихе», — говорит музыкант.
