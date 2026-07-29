В Шереметевском саду пройдет этно-фестиваль «Музыка мира. Сад»

1 августа в в Шереметевском саду состоится 11-й фестиваль «Музыка мира. Сад». Среди прочих для гостей опен-эйра выступит нью-вейв-фолк-коллектив Settlers — авторы трека «По камушку» («Поцелуй меня, серая вьюга»!). Также на сцену выйдет этно-экстрим-группа «Ива Нова», Hodila Izba (подружили джаз-хаус и русские распевы!), дуэт контрабасиста Владимира Волкова и мультиинструменталиста Виталия Погосяна.

Музей театрального и музыкального искусства проводит фестиваль с 2016 года. «Музыка мира. Сад» продвигает современный взгляд на национальное звучание и тяготеет к синтезу жанров. «Могут ли ятаг, хомус, морин хуур, сопилка, цимбалы, балалайка конкурировать в эпоху диджитал и искусственного интеллекта?» — размышляют организаторы и объединяют на одной сцене экспериментальные этно-коллективы.