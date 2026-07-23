Стал известен лайнап фестиваля «Антон тут рядом» — 2026

В последнюю среду лета, 26 августа, Севкабель Порт примет главный благотворительный open-air сезона — фестиваль «Антон тут рядом».

В этот день на сцене выступят Андрей Катиков, мс улыбочка, оркестр «Антон тут рядом» совместно с «тима ищет свет», группы «Сестренка» и «Угли», фолк-коллектив «огонек», а также диджеи под кураторством Антохи МС и другие артисты.

Все музыканты традиционно выступают бесплатно. Все средства от продажи билетов направят на работу проектов фонда: инклюзивные мастерские, юридическую поддержку, квартиры сопровождаемого проживания и другие программы поддержки аутичных людей и их близких.

Программу дополнят маркет с продукцией инклюзивных мастерских, лекторий, бары и, закат на берегу Финского залива, рассказали в пресс-службе организации.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» проводит летний фестиваль ежегодно. В 2025-м на «тут рядом» выступили Zoloto, Антоха МС, Татьяна Буланова, Тося Чайкина, Pompeya, Лиза Громова, Рушана и Николай Редькин.

Билеты уже в продаже — цена будет расти.