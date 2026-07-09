Гид по фестивалю «Планта К-30»: Kamaal Williams, «Станция метро Горьковская» и целая джазовая сборная

А еще шоукейс STVOL TV под запись (так что принарядитесь!), сеты «тима ищет свет» и Петара Мартича и другие события, которые нельзя пропустить — на пяти сценах и 5000 м2 пространства «Мануфактура 10/12». Выдаем все подробности и точные тайминги!
Новый дом «К-30» в пространстве «Мануфактура 10|12» от Roots United — это не только великий клуб (два этажа, три сцены и неорейв на площади в 1500 метров!), но и летний двор с дневными (!) вечеринками. Фестиваль «Планета К-30» — гранд-событие сезона, ради которого территория расширится до баснословных 5000 м2, а количество сцен увеличится на два.
На парковке появится большая концертная сцена, вокруг которой вырастет фестивальная инфраструктура: дополнительные зоны отдыха, фудкорт и партнерские споты. Также ждем сцену «Двор» и любимых диджеев за вертушками — не пропустите три Lipelis + Kito Jempere + Cable Toy 10 июля и Saint City Lovers 12-го! А одной из визуальных доминант фестиваля станет премьера гигантского мурала художницы Nadya O — работа исследует пересечение городской среды, технологий и культуры.
Даем джазу 10 июля — на открытии фестиваля «Планета К-30»
Центральным событием первого дня «Планеты К-30» в этом году станет выступление Kamaal Williams с полноценным лайв-бэндом — в пятницу, 10 июля. Десять лет назад мультиинструменталист из Лондона выпустил вместе с барабанщиком Юссефом Дейесом теперь уже культовый альбом «Black Focus», спровоцировавший ренессанс современного британского джаз-фьюжна.
Фронтмен Dizzy Dutch Duck Антон Боярских соберет настоящую Джазовую сборную Петербурга, а группа Lovanda сыграет специальный лайв — любимцы K-30, виртуозно соединяющие нео-поп, диско, соул и электронику, впервые представят свои треки джазовых аранжировках вместе с живым составом.
Тайминг
Концертная сцена
- 18:30 — двери
- 19:30 — Джазовая сборная Петербурга
- 20:50 — Lovanda + Jazz Band
- 21:50 — Kamaal Williams + Trio
Двор
- 23:30-03:00 — Lipelis + Kito Jempere + Cable Toy
5 сцен, 10 артистов, 2 шоукейса — в основной день «Планеты К-30» 11 июля
Вечер начнется c большой концертной программы на уличной сцене. В лайн-апе Cream Soda (перед сетом слушаем их альбом «Истерика»!), романтичный инди-герой «тима ищет свет», джазовый-спешл от экс-солист «Пасош» Петар Мартич с джазовым спешлом (с лайв-бэндом!) и инструментальное трио UNK, только что выпустившие дебютный лонгплей на лейбле Roots United.
Главный индор-танцпол представит шоукейс музыкальной платформы СТВОЛ. Здесь выступит уфимское трио ЛАУД, героиня рейва Errortica, резиденты Roots United Primitive и Nocow (лауреат премии Собака.ru ТОП50-2025!), а также специальный многочасовой джем STVOL Soundsystem в формате b2b (Ilya Gadaev + Sasha Khizhnyakov + RLGN + Easy Fresh + Sasha Kustov!). Все сеты стейджа будут записаны, а часть из них — транслироваться в прямом эфире.
Nocow
Собственный шоукейс на Медиуме представит «Станция метро Горьковская» из Нижнего Новгорода — слушаем Диану Napirelly, Boris Redwall и других друзей и резидентов объединения.
На террасе за настроение отвечают друзья и резиденты K-30 — Simple Symmetry, El, Rwanda, Some Stru и Ildar Iksanov. Селекция для тех, кто любит хаус, диско и долгие летние танцы под открытым небом.
Еще одной точкой притяжения станет пространство T-LAB — пятая сцена фестиваля со своей самостоятельной программой. Ее лайн-ап сформирован независимым радио KURS: здесь слушаем сеты Marat Koshkin, Artem Karelin и Kid Cope, Orange, Egor Tonkikh, ILLJA и divchina, а также Brzhezovsky.
Тайминг
Концертная сцена
- 19:00 — двери
- 19:40 — UNK
- 20:40 — тима ищет свет
- 21:40 — Петар Мартич + Live band
- 22:40 — CREAM SODA
Дзен х СТВОЛ
- 23:00 — Unit Boy (rec)
- 00:00 — ЛАУД
- 01:00 — STVOL SOUNDSYSTEM: Ilya Gadaev + Sasha Khizhnyakov + RLGN + Easy Fresh + Sasha Kustov (rec)
- 03:00 — Nocow (rec)
- 04:00 — Errortica
- 05:00 — Primitive (rec)
Медиум х «Станция метро Горьковская»
- 23:00 — Napirelly
- 00:00 — Call Me llya
- 01:00 — Camznaew
- 02:00 — «Станция метро Горьковская»
- 03:00 — Boris Redwall
- 04:00 — Ritn
- 05:00 — Thematic
Двор х Т-Банк
- 23:30 — Some Stru
- 00:45 — EI
- 02:00 — Simple Svmmetry
- 03:30 — Rwanda
- 04:30 — Ildar Iksanov
Какой фестиваль без афтыча? Идем 12 июля!
В воскресенье фестиваль закроет камерное событие в дневном формате — «для тех, кто не готов отпускать выходные». Специальный сет здесь исполнит Kamaal Williams, но уже под своим электронным альтер эго Henry Wu. Компанию ему составят Saint City Lovers, Hoopa и Timofey. Плюс секретные гости! Вход бесплатный — по браслетам субботы и категории «Оба дня».
Тайминг
Двор
- 17:00 — Timofey
- 18:15 — Hoopa
- 19:30 — Saint City Lovers
- 21:00 — Henry Wu (Kamaal Williams)
Медиум
- 22:00-01:00 — Secret Guests
Фестиваль «Планета К-30» пройдет с 10 по 12 июля на Красного Текстильщика, 10-12АШ.
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