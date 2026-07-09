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Гид по фестивалю «Планта К-30»: Kamaal Williams, «Станция метро Горьковская» и целая джазовая сборная

А еще шоукейс STVOL TV под запись (так что принарядитесь!), сеты «тима ищет свет» и Петара Мартича и другие события, которые нельзя пропустить — на пяти сценах и 5000 м2 пространства «Мануфактура 10/12». Выдаем все подробности и точные тайминги!

Пятница, 10 июля
Суббота, 11 июля
Воскресенье, 12 июля
Изображение предоставлено командой фестиваля «Планета К-30». Фотограф Олег Колесников

Новый дом «К-30» в пространстве «Мануфактура 10|12» от Roots United — это не только великий клуб (два этажа, три сцены и неорейв на площади в 1500 метров!), но и летний двор с дневными (!) вечеринками. Фестиваль «Планета К-30» — гранд-событие сезона, ради которого территория расширится до баснословных 5000 м2, а количество сцен увеличится на два.

Что нужно знать про новый дом К-30 — всесезонное пространство от Roots United на Красного Текстильщика

На парковке появится большая концертная сцена, вокруг которой вырастет фестивальная инфраструктура: дополнительные зоны отдыха, фудкорт и партнерские споты. Также ждем сцену «Двор» и любимых диджеев за вертушками — не пропустите три Lipelis + Kito Jempere + Cable Toy 10 июля и Saint City Lovers 12-го! А одной из визуальных доминант фестиваля станет премьера гигантского мурала художницы Nadya O — работа исследует пересечение городской среды, технологий и культуры.

Изображение предоставлено командой фестиваля «Планета К-30»

Даем джазу 10 июля — на открытии фестиваля «Планета К-30»

Центральным событием первого дня «Планеты К-30» в этом году станет выступление Kamaal Williams с полноценным лайв-бэндом — в пятницу, 10 июля. Десять лет назад мультиинструменталист из Лондона выпустил вместе с барабанщиком Юссефом Дейесом теперь уже культовый альбом «Black Focus», спровоцировавший ренессанс современного британского джаз-фьюжна.

Фронтмен Dizzy Dutch Duck Антон Боярских соберет настоящую Джазовую сборную Петербурга, а группа Lovanda сыграет специальный лайв — любимцы K-30, виртуозно соединяющие нео-поп, диско, соул и электронику, впервые представят свои треки джазовых аранжировках вместе с живым составом.

Тайминг

Концертная сцена

  • 18:30 — двери
  • 19:30 — Джазовая сборная Петербурга
  • 20:50 — Lovanda + Jazz Band
  • 21:50 — Kamaal Williams + Trio

Двор

  • 23:30-03:00 — Lipelis + Kito Jempere + Cable Toy
Изображение предоставлено командой фестиваля «Планета К-30»

5 сцен, 10 артистов, 2 шоукейса — в основной день «Планеты К-30» 11 июля

Вечер начнется c большой концертной программы на уличной сцене. В лайн-апе Cream Soda (перед сетом слушаем их альбом «Истерика»!), романтичный инди-герой «тима ищет свет», джазовый-спешл от экс-солист «Пасош» Петар Мартич с джазовым спешлом (с лайв-бэндом!) и инструментальное трио UNK, только что выпустившие дебютный лонгплей на лейбле Roots United.

Главный индор-танцпол представит шоукейс музыкальной платформы СТВОЛ. Здесь выступит уфимское трио ЛАУД, героиня рейва Errortica, резиденты Roots United Primitive и Nocow (лауреат премии Собака.ru ТОП50-2025!), а также специальный многочасовой джем STVOL Soundsystem в формате b2b (Ilya Gadaev + Sasha Khizhnyakov + RLGN + Easy Fresh + Sasha Kustov!). Все сеты стейджа будут записаны, а часть из них — транслироваться в прямом эфире.

Nocow
Фото: Дмитрий Крапивин для Собака.ru

Nocow

Собственный шоукейс на Медиуме представит «Станция метро Горьковская» из Нижнего Новгорода — слушаем Диану Napirelly, Boris Redwall и других друзей и резидентов объединения.

На террасе за настроение отвечают друзья и резиденты K-30 — Simple Symmetry, El, Rwanda, Some Stru и Ildar Iksanov. Селекция для тех, кто любит хаус, диско и долгие летние танцы под открытым небом.

Еще одной точкой притяжения станет пространство T-LAB — пятая сцена фестиваля со своей самостоятельной программой. Ее лайн-ап сформирован независимым радио KURS: здесь слушаем сеты Marat Koshkin, Artem Karelin и Kid Cope, Orange, Egor Tonkikh, ILLJA и divchina, а также Brzhezovsky.

Тайминг

Концертная сцена

  • 19:00 — двери
  • 19:40 — UNK
  • 20:40 — тима ищет свет
  • 21:40 — Петар Мартич + Live band
  • 22:40 — CREAM SODA

Дзен х СТВОЛ

  • 23:00 — Unit Boy (rec)
  • 00:00 — ЛАУД
  • 01:00 — STVOL SOUNDSYSTEM: Ilya Gadaev + Sasha Khizhnyakov + RLGN + Easy Fresh + Sasha Kustov (rec)
  • 03:00 — Nocow (rec)
  • 04:00 — Errortica
  • 05:00 — Primitive (rec)

Медиум х «Станция метро Горьковская»

  • 23:00 — Napirelly
  • 00:00 — Call Me llya
  • 01:00 — Camznaew
  • 02:00 — «Станция метро Горьковская»
  • 03:00 — Boris Redwall
  • 04:00 — Ritn
  • 05:00 — Thematic

Двор х Т-Банк

  • 23:30 — Some Stru
  • 00:45 — EI
  • 02:00 — Simple Svmmetry
  • 03:30 — Rwanda
  • 04:30 — Ildar Iksanov
Изображение предоставлено командой фестиваля «Планета К-30»

Какой фестиваль без афтыча? Идем 12 июля!

В воскресенье фестиваль закроет камерное событие в дневном формате — «для тех, кто не готов отпускать выходные». Специальный сет здесь исполнит Kamaal Williams, но уже под своим электронным альтер эго Henry Wu. Компанию ему составят Saint City Lovers, Hoopa и Timofey. Плюс секретные гости! Вход бесплатный — по браслетам субботы и категории «Оба дня».

Тайминг

Двор

  • 17:00 — Timofey
  • 18:15 — Hoopa
  • 19:30 — Saint City Lovers
  • 21:00 — Henry Wu (Kamaal Williams)

Медиум

  • 22:00-01:00 — Secret Guests

Фестиваль «Планета К-30» пройдет с 10 по 12 июля на Красного Текстильщика, 10-12АШ.

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