Гид по фестивалю «Планта К-30»: Kamaal Williams, «Станция метро Горьковская» и целая джазовая сборная

Новый дом «К-30» в пространстве «Мануфактура 10|12» от Roots United — это не только великий клуб (два этажа, три сцены и неорейв на площади в 1500 метров!), но и летний двор с дневными (!) вечеринками. Фестиваль «Планета К-30» — гранд-событие сезона, ради которого территория расширится до баснословных 5000 м2, а количество сцен увеличится на два.

На парковке появится большая концертная сцена, вокруг которой вырастет фестивальная инфраструктура: дополнительные зоны отдыха, фудкорт и партнерские споты. Также ждем сцену «Двор» и любимых диджеев за вертушками — не пропустите три Lipelis + Kito Jempere + Cable Toy 10 июля и Saint City Lovers 12-го! А одной из визуальных доминант фестиваля станет премьера гигантского мурала художницы Nadya O — работа исследует пересечение городской среды, технологий и культуры.