Органный сезон в концертном зале на Английской набережной откроет музыкант церкви Святого Франциска в Лозанне

В сезоне 2026/27 площадка отпразднует 150-летие органа. В первом отделении концерта 5 сентября Беньямин Ригетти исполнит миниатюры Брамса, Гильмана и Франка. Во втором отделении прозвучат молитвенная соната «Отче наш» Мендельсона — Бартольди, а также Кармен-сюита Бизе — Ригетти (в авторском переложении).

Ригетти — лауреат конкурса Musica Antiqua в Брюгге, обладатель первой премии на конкурсе Зильбермана во Фрайберге и приза зрительских симпатий конкурса в Шартре. За 30 лет карьеры Беньямин дал более 800 концертов по всей Европе и неоднократно бывал в России: выступал в Концертных залах Московской консерватории и Мариинского театра.

До открытия сезона в зале на Английской набережной исполняют концертную программу «Орган в обрамлении шедевров». Также посетить бывшую церковь и услышать старинный инструмент можно с экскурсией.

Выступление Беньямина Ригетти стартует 5 сентября в 19:00. Билеты в продаже на сайте Музыкального театра.

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