Органный сезон в концертном зале на Английской набережной откроет музыкант церкви Святого Франциска в Лозанне

Произведения Брамса, Гильмана, Франка, Мендельсона — Бартольди и Бизе прозвучат в исполнении Беньямина Ригетти 5 сентября.
Орган фирмы Brindley & Foster в концертном зале Музыкального театра имени Федора Шаляпина
5 сентября Музыкальный театр имени Федора Шаляпина откроет органный сезон 2026/27 в концертном зале на Английской набережной. На церковном инструменте, изготовленном в 1877 году фирмой Brindley & Foster, сыграет титулярный органист церкви Святого Франциска в Лозанне, профессор швейцарской Высшей школы музыки Беньямин Ригетти.
Новый концертный зал Музыкального театра открыли 20 января 2026 года после реставрации в здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа. Особняк на Английской набережной был пожалован фельдмаршалу Борису Шереметеву еще Петром I, а к концу XVII века помещения заняла англиканская община. Храм действовал до 1919 года. В пространстве уцелел единственный в России орган фирмы Brindley and Foster и редкие образцы английских витражей конца XIX века.
В сезоне 2026/27 площадка отпразднует 150-летие органа. В первом отделении концерта 5 сентября Беньямин Ригетти исполнит миниатюры Брамса, Гильмана и Франка. Во втором отделении прозвучат молитвенная соната «Отче наш» Мендельсона — Бартольди, а также Кармен-сюита Бизе — Ригетти (в авторском переложении).
Ригетти — лауреат конкурса Musica Antiqua в Брюгге, обладатель первой премии на конкурсе Зильбермана во Фрайберге и приза зрительских симпатий конкурса в Шартре. За 30 лет карьеры Беньямин дал более 800 концертов по всей Европе и неоднократно бывал в России: выступал в Концертных залах Московской консерватории и Мариинского театра.
До открытия сезона в зале на Английской набережной исполняют концертную программу «Орган в обрамлении шедевров». Также посетить бывшую церковь и услышать старинный инструмент можно с экскурсией.
Выступление Беньямина Ригетти стартует 5 сентября в 19:00. Билеты в продаже на сайте Музыкального театра.
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