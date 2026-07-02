Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров выступит на Новой сцене Александринского театра с перформансом Zerolines

Музыканты проведут интуитивную сессию, на которой композиции рождаются в моменте.
10 июля лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров выступит на Новой сцене Александринского театра с проектом Zerolines («Зеролайнс»). Слушателей ждет перформанс, на котором «интуитивная» музыка рождается в режиме реального времени.
Первое выступление «Мегаполиса» состоялось в июне 1987-го на фестивале Московской рок-лаборатории в ДК Горбунова. В разные годы коллектив исполнял песни на стихи Иосифа Бродского, Александра Бараша, Васко Попы, Андрея Вознесенского. Последний на данный момент альбом «С прочностью нитки» музыканты записали в 2025 году в жанре магического реализма.
Zerolines стал результатом многолетних интуитивных сессий Нестерова с музыкантами. Часть сочинений проекта вошла в репертуар «Мегаполиса» — в частности, песня «Супертанго». У Zerolines вышло два альбома, а концерты-перформансы исполнителей проходили среди прочего в планетарии с полнокупольной трехслойной генеративной проекцией.
Олег Нестеров
Идеолог Zerolines
Интуитивная музыка — это не авангард, не сиюминутные эксперименты, которые могут не иметь нужного результата, не скучные инструментальные запилы. Это просто самая красивая музыка на земле, музыка сфер, которая не может никогда надоесть, потому как она не сделанная, а просто очень точно впущенная в наш мир.
Перформанс состоится 10 июля в 19:30 на набережной Фонтанки, 49а. Билеты в продаже на сайте театра.
16+
Комментарии (0)