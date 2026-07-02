Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров выступит на Новой сцене Александринского театра с перформансом Zerolines

10 июля лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров выступит на Новой сцене Александринского театра с проектом Zerolines («Зеролайнс»). Слушателей ждет перформанс, на котором «интуитивная» музыка рождается в режиме реального времени.

Первое выступление «Мегаполиса» состоялось в июне 1987-го на фестивале Московской рок-лаборатории в ДК Горбунова. В разные годы коллектив исполнял песни на стихи Иосифа Бродского, Александра Бараша, Васко Попы, Андрея Вознесенского. Последний на данный момент альбом «С прочностью нитки» музыканты записали в 2025 году в жанре магического реализма.

Zerolines стал результатом многолетних интуитивных сессий Нестерова с музыкантами. Часть сочинений проекта вошла в репертуар «Мегаполиса» — в частности, песня «Супертанго». У Zerolines вышло два альбома, а концерты-перформансы исполнителей проходили среди прочего в планетарии с полнокупольной трехслойной генеративной проекцией.