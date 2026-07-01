Замай написал дисс на петербургское хип-хоп-объединение «52»

Рэпер Замай выпустил новый трек «Дух». В тексте релиза исполнитель обращается к участникам петербургского хип-хоп-объединения «52» и обвиняет их в отсутствии оригинального стиля, панчлайнов и преданности себе.

Как отмечает The Flow, ранее Замай публично обвинил рэпера Friendly Thug 52 Ngg в лицемерии и заявлял, что тот приходил ночью к дому Замая и «ломился в двери». «Дух — это не когда взял братух на подъезд», — повторяет свою претензию директор объединения «Антихайп» в новом диссе.

В основном составе «52» — рэперы Friendly Thug 52 Ngg, Alblak 52, MyDee 52, Glocki52, SaintPrince 52 и A-This 52. У команды есть собственный фестиваль 52 Day: этим летом они вместе выступают в Петербурге, Якутске, Краснодаре, Ростове, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени, Казани и Москве. В июне исполнители выпустили короткий метр «О чем говорят рэперы», в котором ищут идею для видеоприглашения на фестиваль.

Замай в середине 2010-х создал петербургское объединение «Антихайп», которое прославилось на волне популярности баттл-рэпа в России. Вместе с ним в составе «Антихайпа» — Слава КПСС, СД, Lida, а до 2018 года в команду входил Booker. Отличительной чертой объединения стала постирония: артисты записывают диссы на грани юмора и серьезности, делают каверы на исполнителей, которые не всегда им близки, но при этом внимательно относятся к традициям раннего хип-хопа на русском.

Новый дисс Замая строится на идее, что у него, в отличие от участников «52», есть «дух»: преданность себе, оригинальный стиль, привязка к корням (Петербург и Бишкек), идентичность «настоящего поэта» и готовность быть одному против всех. Трек появится на альбоме «В Ожидании Хана: Graf Anti-Christo», название которого отсылает к «Graf Monte Cristo / Most Valuable Pirate» Френдли Тага. Релиз Замая появится на площадках в августе.

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