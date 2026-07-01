Shadowax, Никита Забелин, хор musicAeterna и еще свыше 60 артистов выступят на фестивале Gamma X в Петербурге

С 3 по 6 июля в Петербурге в десятый раз состоится арт-рейв-фестиваль Gamma. В юбилейном сезоне на сцену выйдут более 60 музыкантов и художников с Мальты, из Гонконга, Испании, Италии, Таиланда, Китая, Франции и России. Среди прочих выступят диджей Никита Забелин, электронщица Мирабелла Карьянова (Ishome) со своим проектом Shadowax (автор песни-мема «Николай Reptile»), а также эмбиент-композитор Илья SymphoCat и хор musicAeterna.

Ежегодный фестиваль Gamma объединяет музыкантов, художников и меломанов, которых привлекает современная культура. Главная идея проекта — синтез, стирание границ между жанрами и эпохами. Площадками этого года станут ЦСИ имени Сергея Курехина, бывшее здание завода имени Степана Разина и клуб «К-30».

Gamma X откроют 3 июля в 18:00 : сразу на трех сценах в Центре Курехина проведут 16 перформансов на стыке музыки, хореографии и медиаарта. Среди хайлайтов: выступления медиахудожников Shao (Пекин), Andre Svibovitch, Sergey Blagodetelev и Grisha Gromov, московского ансамбля Hauntology, композитора Montonn Jira из Бангкока, а еще эмбиент-опера «Момент откровения» — совместный проект Symphocat и хора musicAeterna.

Главная фестивальная ночь пройдет 4 июля в пространстве «Завод Разин». Более 40 артистов из семи стран представят весь спектр стилей электронной музыки. Финальный вечер и ночь запланировали на 5 июля в «К–30». На террасе и трех сценах выступят резиденты m_division, Roots United, Subspace и Underground Experience, а также гости из Берлина, Москвы, Гонконга, Пекина и Бангкока.

Gamma X продлится С 3 по 6 июля. Билеты доступны на сайте, а подробное расписание появится в соцсетях проекта.

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