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Jane Air выпустили концертный хоррор-клип на песню «Крыса»

Режиссером видео стал Антон Рудзат.

Антон Лиссов в кадре из клипа «Крыса»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой группы Jane Air

Антон Лиссов в кадре из клипа «Крыса»

Петербургская альтернативная группа Jane Air выпустила концертный клип на трек «Крыса». Видео от первого лица в жанре хоррора сняли одним дублем во время реального сольного шоу коллектива в клубе Base.

Режиссером клипа выступил креативный директор Антон Рудзат. За операторскую работу отвечал Антон Черняк. Съемку вели от лица гитариста Jane Air — Сергея «Пункса» Вырвича.

Видео посвятили теме внутреннего страха. По сюжету музыкант прямо во время выступления испытывает приступ паники в духе картины Эдварда Мунка «Крик» и видит свои эмоции со стороны в образе человека-крысы.

Антон Рудзат

Режиссер клипа «Крыса»

Я люблю кино всей душой, живу этим, поэтому отсылки и референсы родились достаточно быстро. Нужен был триггерный персонаж, человек-крыса, как метафора внутреннего страха и паники, который периодически всплывает в каждом из нас, такой оммаж людям-кроликам из «Внутренней империи» Дэвида Линча. В рамках режиссерского тритмента и сценария у меня и сложились отсылки к работам Николаса Виндинга Рефна и Дэвида Линча. А с точки зрения динамики хотелось опираться, пожалуй, на самый знаковый клип 90-х от первого лица: Prodigy — «Smack my bitch up».

Клип доступен на YouTube и Яндекс.Музыке.

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