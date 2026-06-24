Jane Air выпустили концертный хоррор-клип на песню «Крыса»

Петербургская альтернативная группа Jane Air выпустила концертный клип на трек «Крыса». Видео от первого лица в жанре хоррора сняли одним дублем во время реального сольного шоу коллектива в клубе Base.

Режиссером клипа выступил креативный директор Антон Рудзат. За операторскую работу отвечал Антон Черняк. Съемку вели от лица гитариста Jane Air — Сергея «Пункса» Вырвича.

Видео посвятили теме внутреннего страха. По сюжету музыкант прямо во время выступления испытывает приступ паники в духе картины Эдварда Мунка «Крик» и видит свои эмоции со стороны в образе человека-крысы.