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Игорь Корнелюк, Константин Райкин, Илья Папоян и Юля Паршута выступят на фестивале Summer Music Park в Ботаническом саду

Серия концертов пройдет с 10 по 26 июля.

Илья Папоян
Фото: Василий Швецов

Илья Папоян

С 10 по 26 июля в Ботаническом саду Петра Великого состоится десятый музыкальный фестиваль Summer Music Park («Летний Парк Музыки»). В течение трех июльских уикендов под открытым небом выступят автор песни «Город, которого нет» Игорь Корнелюк, пианист-феномен Илья Папоян и экс-солистка поп-группы «Инь-Ян» Юля Паршута.

Петербургские музыканты Антон Гаккель и Дмитрий Ганенко проводят Summer Music Park с 2017 года. В лайн-апе разных лет оказывались Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы», фолк-рок-группа «Мельница», пианисты Борис Березовский и Екатерина Мечетина, камерный оркестр «Дивертисмент». Организаторы делают ставку на микс стилей: в программе сосуществуют хиты эстрады и рока, классика, джаз и музыка мирового кино.

Игорь Корнелюк выйдет на сцену 10 июля, в день открытия юбилейного сезона. 12 июля Илья Папоян в компании виолончелиста Дмитрия Ганенко сыграет шедевры Сергея Рахманинова и Роберта Шумана. Юля Паршута исполнит синглы «Кришна», «Амели» и другие сольные композиции 17 июля.

Среди других хайлайтов предстоящего Summer Music Park — повесть Александра Пушкина «Барышня-крестьянка» с музыкальными иллюстрациями, которая прозвучит в исполнении актера дубляжа Михаила Черняка (Лосяш, Копатыч и Пин из «Смешариков»!) 16 июля. 11 июля артист Константин Райкин сыграет моноспектакль «Самое любимое». Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят перед гостями 22 июля.

Все концерты начинаются в 20:00 на Профессора Попова, 2п. Подробная программа и билеты доступны на сайте фестиваля.

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