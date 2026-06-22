Placebo, Никита Забелин и UBEL: что послушать на этой неделе

«Золотые зубы» — «Сэйфспэйс» (клип)

Начинаем традиционный дайджест с красивого: главный актер-иксер прямо сейчас, звезда сериалов «Чики», «Фишер» и «Триггер» Сергей Гилев «ничего не ждет и ничего не ищет» в клипе трио из Тольятти «Золотые зубы» — но «нечто находит его само» во время случайного визита на крокодиловую ферму.

«Мне написали и сказали, что будем делать разное странное, поедем к крокодилам, станем плясать. Ну я и согласился. Но в клетку к крокодилу не пошел, даже под присмотром хозяина крокодилов. Потому что это небезопасно!» — делится Гилев