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Placebo, Никита Забелин и UBEL: что послушать на этой неделе

А еще Сергей Гилев в клипе группы «Золотые зубы» (спойлер: у вас сущность в виде крокодила!), извинительный сингл Кассеты (при участии Biicla!), делюкс-версия альбома Канье Уэста «Bully» (самый неоднозначный релиз уикенда!) и другие свежие композиции и пластинки — в нашем дайджесте.

«Золотые зубы» — «Сэйфспэйс» (клип)

Начинаем традиционный дайджест с красивого: главный актер-иксер прямо сейчас, звезда сериалов «Чики», «Фишер» и «Триггер» Сергей Гилев «ничего не ждет и ничего не ищет» в клипе трио из Тольятти «Золотые зубы» — но «нечто находит его само» во время случайного визита на крокодиловую ферму.

«Мне написали и сказали, что будем делать разное странное, поедем к крокодилам, станем плясать. Ну я и согласился. Но в клетку к крокодилу не пошел, даже под присмотром хозяина крокодилов. Потому что это небезопасно!» — делится Гилев

Обложка релиза

UBEL — «Нормальная музыка» (альбом)

Альбом-вечеринка от поп-гранж группы из Петербурга, феерично посылающий к черту фальшь и стресс — то, что нам надо! «Нормальная музыка» звучит так, будто в студии звукозаписи случайно встретились Аврил Лавин, The Rolling Stones, АВВА и Бруно Марс. Получился легкий, но не безответственный альбом, сквозь который проходит тема настоящей любви.

«Это кислородная маска во времена коммерческих AI проектов, подростковый бунт миллениалов, возвращающий в эпоху поп-панка и мультиков на Nickelodeon», — говорят музыканты.

Обложка релиза

Placebo — «Placebo RE:CREATED» (альбом)

Брайан Молко отмечает 30-летие дебютного альбома Placebo выпуском его новой версии: к оригинальной мастер-ленте добавили «синтезаторы здесь, дополнительные гитары там», а еще ремиксы на «Bionic», «Bruise Pristine», «Swallow», «I Know» и «Lady of the Flowers».

«Это звучит более насыщенно, более текстурно, больше похоже на то, что вы испытали бы, если бы пришли посмотреть на Placebo вживую сегодня», — говорит он.

Обложка релиза

TESLA, Nikita Zabelin, LINX — «LIKE A BOY» (сингл)

В 2019 году Никита Забелин первым использовал катушки Теслы в качестве музыкальных инструментов — так родился проект TESLA, который получил новый сингл «LIKE A BOY». В записи приняли участие продюсер мини-альбома Glukoza «ECHOES» Prelest 10000, австралийский гитарист angelseason и вокалистка из Китая LINX.

Обложка релиза

Kanye West — «BULLY DELUXE» (альбом)

Самый неоднозначный релиз недели: Йе, обычно бесшумно дорабатывающий свои релизы (так, например, на дилогии Vultures со временем можно было обнаружить новые версии треков), на этот раз сделал это с помпой — в формате делюкса. Получили обновленный мастеринг и всего одну свежую запись — «OK» при участии Don Toliver.

Трек «Mission Control» не считаем — он был на виниле, хоть и не попал в первый релиз альбома на стримингах.

Обложка релиза

French The Kid — «Can’t Kill Bill» (альбом)

Третий альбом одного из самых самобытных представителей британской рэп-сцены — это мелодичный, чувственный и ретроспективный релиз на 15 треков, в которых French The Kid миксует строки на английском и французском (его фишка!), размышляя о психическом здоровье, идентичности и стойкости.

Обложка релиза

КАССЕТА, Biicla — «Прости меня» (сингл)

Композиция родилась спонтанно: после ссоры с супругой, оставшись ночевать на студии, КАССЕТА записал трек практически на одном дыхании, чтобы выплеснуть в микрофон накопившиеся эмоции. Электронный продюсер Biicla доработал демо и убедил Теймура, что это настоящий хит.

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