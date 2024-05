«Лед Зеппелин IV» и «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера»

В 1989 году рок-продюсера выбрали директором ленинградского отделения «Мелодии», и за два года он смог сделать ее независимой от Москвы. В это время «АнТроп» (с помощью «Мелодии») выпускает в СССР культовые альбомы западных рок-групп: The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Black Sabbath, Sonic Youth, The Cure и других. С пометкой, что записи были сделаны по трансляциям с радио.

Чтобы избежать обвинения в пиратстве, названия писали по-русски, а обложки изменяли: так, на альбоме «Led Zeppelin IV» вместо крестьянина с хворостом оказался ленинградский художник Дмитрий Шагин, один из основателей «Митьков». А на битловском «Sgt. Pepper» вместо Карла Маркса — коллекционер Коля Васин (а еще среди участников сам Тропилло).