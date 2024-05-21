Революция в мире советской звукозаписи

В 1979 году в Доме юного техника на Панфилова, 23 (сейчас здесь молодежный центр «Охта», где даже есть небольшой музей) Андрей Тропилло начинает вести кружок звукозаписи для школьников, пользуясь аппаратурой, списанной с заводов фирмы «Мелодия». Здесь же неофициально заработала его студия «АнТроп» и одноименный лейбл (до этого он успешно делал подпольные концерты «Машины времени»).

В свободное время Тропилло как звукорежиссер запишет первые альбомы «Аквариума», «Алисы», «Кино», «Зоопарка», «Пикника», «Странных игр», «Телевизора», «Ноля», «Мифов» и не только. В его студию приходили и авангардные и джазовые музыканты — Сергей Курехин, Владимир Чекасин и многие другие. Сам серый кардинал русского рока мог подыграть на блокфлейте или подпеть на бэк-вокале. За запись музыканты не платили — все работало на договоренностях. Аудио распространялись через магнитиздат — на бобинах и кассетах, но тексты песен «литовали» — получали разрешение Главлита.

По легенде Константин Кинчев красил в «АнТропе» полы, участники группы «Телевизор» прорубали вентиляцию, а Курехин привез сюда свое пианино. А визитная карточка «Аквариума» с альбома «Радио Африка» — песня «Рок-н-ролл мертв» — якобы была придумана на балконе студии, куда убегали подышать и перевести дух после споров.