IOWA, Татьяна Буланова, Найк Борзов и Тося Чайкина: фестиваль Stereoleto объявил гостей шоу LAB Антона Беляева

13 и 14 июня в «Севкабель Порту» состоится 25-й фестиваль Stereoleto. Организаторы опубликовали полный список гостей шоу LAB Антона Беляева: вместе с музыкантом 14 июня в 22:00 на главную сцену х Сбер выйдут IOWA, Тося Чайкина, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Билли Новик, «Кассета», Садковская и Дмитрий Журавлев.

Хэдлайнерами этого года стали инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой», рэпер Loqiemean, коллективы «Буерак» и «Хлеб». Среди зарубежных артистов — электронщики KIKI из Бангкока и японское мат-рок-трио Kukangendai. Помимо шоу LAB, артисты Найк Борзов, Тося Чайкина и IOWA выступят сольно.

АФИША STEREOLETO-2026

13 июня:

«Бонд с кнопкой»

Loqiemean

«Хлеб»

«Базар»

Terelya

«Гудтаймс»

«Борисовский Тракт»

Pep-See

Diasonics

«аннушкаа»

«Стрио»

«Бозоны Хиггса»

Uncle Pecos

Obraza Net

«Буерак»

«Другое дело»

KIKI (грув и электроника из Бангкока)

Тося Чайкина

14 июня:

LAB Антона Беляева (+ IOWA, Тося Чайкина, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Билли Новик, «Кассета», Садковская и Дмитрий Журавлев)

IOWA

«лампабикт»

Найк Борзов

«Сова»

«Кай и Гетера»

tAISh

Ploho

MONOLYT (грув, речитатив и электроника из Израиля)

«источник»

«Огонек»

«Радар»

Bajinda Behind The Enemy Lines

Kukangendai (мат-рок из Японии!)

Vodoley GT

DenDerty

Помимо музыки, гостей ждет мультимедийная выставка, маркет, бренд-зоны от партнеров, активности для всех возрастов и фуд-корт. Билеты в продаже на сайте фестиваля.

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