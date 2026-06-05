IOWA, Татьяна Буланова, Найк Борзов и Тося Чайкина: фестиваль Stereoleto объявил гостей шоу LAB Антона Беляева

Опен-эйр с тремя сценами пройдет 13 и 14 июня в «Севкабель Порту».
13 и 14 июня в «Севкабель Порту» состоится 25-й фестиваль Stereoleto. Организаторы опубликовали полный список гостей шоу LAB Антона Беляева: вместе с музыкантом 14 июня в 22:00 на главную сцену х Сбер выйдут IOWA, Тося Чайкина, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Билли Новик, «Кассета», Садковская и Дмитрий Журавлев.
Хэдлайнерами этого года стали инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой», рэпер Loqiemean, коллективы «Буерак» и «Хлеб». Среди зарубежных артистов — электронщики KIKI из Бангкока и японское мат-рок-трио Kukangendai. Помимо шоу LAB, артисты Найк Борзов, Тося Чайкина и IOWA выступят сольно.
АФИША STEREOLETO-2026
13 июня:
- «Бонд с кнопкой»
- Loqiemean
- «Хлеб»
- «Базар»
- Terelya
- «Гудтаймс»
- «Борисовский Тракт»
- Pep-See
- Diasonics
- «аннушкаа»
- «Стрио»
- «Бозоны Хиггса»
- Uncle Pecos
- Obraza Net
- «Буерак»
- «Другое дело»
- KIKI (грув и электроника из Бангкока)
- Тося Чайкина
14 июня:
- LAB Антона Беляева (+ IOWA, Тося Чайкина, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Билли Новик, «Кассета», Садковская и Дмитрий Журавлев)
- IOWA
- «лампабикт»
- Найк Борзов
- «Сова»
- «Кай и Гетера»
- tAISh
- Ploho
- MONOLYT (грув, речитатив и электроника из Израиля)
- «источник»
- «Огонек»
- «Радар»
- Bajinda Behind The Enemy Lines
- Kukangendai (мат-рок из Японии!)
- Vodoley GT
- DenDerty
Помимо музыки, гостей ждет мультимедийная выставка, маркет, бренд-зоны от партнеров, активности для всех возрастов и фуд-корт. Билеты в продаже на сайте фестиваля.
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