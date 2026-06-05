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Музыка

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IOWA, Татьяна Буланова, Найк Борзов и Тося Чайкина: фестиваль Stereoleto объявил гостей шоу LAB Антона Беляева

Опен-эйр с тремя сценами пройдет 13 и 14 июня в «Севкабель Порту».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой музыкального фестиваля Stereoleto/Стереолето

13 и 14 июня в «Севкабель Порту» состоится 25-й фестиваль Stereoleto. Организаторы опубликовали полный список гостей шоу LAB Антона Беляева: вместе с музыкантом 14 июня в 22:00 на главную сцену х Сбер выйдут IOWA, Тося Чайкина, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Билли Новик, «Кассета», Садковская и Дмитрий Журавлев.

Хэдлайнерами этого года стали инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой», рэпер Loqiemean, коллективы «Буерак» и «Хлеб». Среди зарубежных артистов — электронщики KIKI из Бангкока и японское мат-рок-трио Kukangendai. Помимо шоу LAB, артисты Найк Борзов, Тося Чайкина и IOWA выступят сольно.

АФИША STEREOLETO-2026

13 июня:

  • «Бонд с кнопкой»
  • Loqiemean
  • «Хлеб»
  • «Базар»
  • Terelya
  • «Гудтаймс»
  • «Борисовский Тракт»
  • Pep-See
  • Diasonics
  • «аннушкаа»
  • «Стрио»
  • «Бозоны Хиггса»
  • Uncle Pecos
  • Obraza Net
  • «Буерак»
  • «Другое дело»
  • KIKI (грув и электроника из Бангкока)
  • Тося Чайкина

14 июня:

  • LAB Антона Беляева (+ IOWA, Тося Чайкина, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Билли Новик, «Кассета», Садковская и Дмитрий Журавлев)
  • IOWA
  • «лампабикт»
  • Найк Борзов
  • «Сова»
  • «Кай и Гетера»
  • tAISh
  • Ploho
  • MONOLYT (грув, речитатив и электроника из Израиля)
  • «источник»
  • «Огонек»
  • «Радар»
  • Bajinda Behind The Enemy Lines
  • Kukangendai (мат-рок из Японии!)
  • Vodoley GT
  • DenDerty

Помимо музыки, гостей ждет мультимедийная выставка, маркет, бренд-зоны от партнеров, активности для всех возрастов и фуд-корт. Билеты в продаже на сайте фестиваля.

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