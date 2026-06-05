Отмычки, наряды ППС и контракт с Биланом: Как трое друзей за 15 лет превратили любовь к крышам Петербурга в концертную империю Roof Place

Константин: Как выбирали площадку?

Кирилл: Нужно было здание с ровной крышей — ведь нас должно было быть не 5–7, как на экскурсии, а человек тридцать. Поэтому исторические здания сразу отметались. Я специально выделил пару дней, ходил с отмычкой, смотрел на Google Maps и в итоге нашел ровную крышу напротив кинотеатра Jam Hall (Каменноостровский, 42).

Константин: Как прошел тот концерт?

Вероника: Соседи закрыли нас на крыше и вызвали полицию. Мы тогда даже сказали Оле, мол, играй, пока за нами не приехали. В это время Кирилл придумывал пути к отступлению.

Дарья: И что в итоге?

Вероника: Приехала полиция, заходит на крышу, а там красота — девушки в платьях, Оля играет на арфе… И сотрудники, такие, говорят: «Господи! Да шли бы вы на набережную…».

Кирилл: Мы, собственно, на набережную и пошли. Полицейские разрешили отыграть нам еще два трека, потом спустили нас вниз, так и прошел первый концерт. На самом деле, думаю, что если бы не эти полицейские, то ничего бы потом и не было.

Помню, мы уже стояли на спуске к Карповке (у нас был анонсирован сетлист, и Оля его там доигрывала) и я сказал Веронике: «Это была последняя неофициальная крыша для концертов». А недели через две мой сосед по квартире сказал, что у него есть подруга, которая работает в гостинице «Невский Берег» и у них есть оборудованная крыша. Там мы уже по договоренности отыграли еще два легальных концерта — это был 2011 год, так все и началось.