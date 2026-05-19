Фестиваль «Антон тут рядом» — 2026 объявил первую волну артистов

26 августа в «Севкабель Порт» вернется благотворительный летний фестиваль «Антон тут рядом». Организаторы объявили первую волну артистов: на сцену выйдут Оркестр «Антон тут рядом», а также исполнители Андрей Катиков, Сестренка и мс улыбочка.

Других участников объявят в ближайшее время. Программу самой дискоцентричной среды лета (sic!) дополнят маркет с продукцией инклюзивных мастерских, лекторий, бары и закат на берегу Финского залива.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» проводит летний фестиваль ежегодно. Все средства с продажи билетов идут на работу проектов фонда, поддержку аутичных людей и их близких.

В 2025-м «тут рядом» выступили Zoloto, Антоха МС, Татьяна Буланова, Тося Чайкина, Pompeya, Лиза Громова, Рушана и Николай Редькин. Впервые в истории фестиваля появилась стендап-сцена, на которую вышли Саша Малой, Настя Венивитина, Александр Петросян и Юлиана Якуббо.

В 2026-м обреченно жизни радоваться приглашают 26 августа с 15:00 до 23:00 на Кожевенной линии, 40б. Билеты уже в продаже — цена будет расти.

0+