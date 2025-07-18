Татьяна Буланова, Pompeya и Лиза Громова: фестиваль «Антон тут рядом» объявил вторую волну лайн-апа

Также в этом году летний музыкальный благотворительный фестиваль, который пройдет 27 августа в «Севкабель Порту», устраивает стендап-сцену. Там выступят Саша Малой, Настя Венивитина, Александр Петросян и Юлиана Якуббо, эксперт фонда «Антон тут рядом». Традиционно все артисты фестиваля выступают без гонорара, и собранные деньги направят на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивные мастерские, юридическую службу, квартиры сопровождаемого проживания и другие.
К Антохе МС, лампабикт, оркестру «Антон тут рядом», труппе «Антон тут рядом» и постхору Attaque de panique на музыкальные и DJ-сцену присоединяются Татьяна Буланова, Pompeya, Лиза Громова, UBEL, Рушана, DJ Директор Всего и другие. Музыкальный куратор — артист ZOLOTO (Владимир Золотухин).
В 2025 году на фестивале будет 2 музыкальные сцены, DJ-сцена и, впервые — стендап-сцена. На DJ-сцене к DJ Николаю Редькину и DJ Саше Теслонду присоединяются DJ Никита Буч, DJ sonya & katos и, с дебютом, DJ Елисей Осин — врач-психиатр и эксперт фонда «Антон тут рядом».
В этом году, впервые в истории фестиваля «Антон тут рядом», появится стендап-сцена — на ней выступят комик Саша Малой, участница «Женского стендапа» Настя Венивитина, стендап-комик Александр Петросян и, впервые в стендап-формате, Юлиана Якуббо, эксперт фонда «Антон тут рядом». Ведущая — Майя Чеснокова, администратор Ресурсного центра «Антон тут рядом» и куратор стендап-лабораторий в ГЭС-2.
Фестиваль объединит единый тэглайн «Самое интересное — это вы», автор которого Антон Флеров, студент фонда «Антон тут рядом». Каждый год уже 11 лет хедлайнерами фестиваля «Антон тут рядом» становятся его гости, зрители и друзья. Именно об этом девиз фестиваля в 2025 году.
В рамках музыкального фестиваля «Антон тут рядом будут доступны несколько музыкальных сцен и лекторий, тату-зона, бары и фудкорты. Специальную программу для гостей готовят: бадминтон комьюнити Бб, Community print & gallery, «Стрит-арт хранение», книжный магазин «Академия», 20–30 camp, Eburet, «Сила ветра» и многие другие. Традиционно все артисты фестиваля выступают без гонорара, и собранные деньги направят на поддержку проектов фонда «Антон тут рядом»: инклюзивные мастерские, юридическую службу, квартиры сопровождаемого проживания и другие.
Также на фестивале развернется традиционный маркет с изделиями мастерских фонда «Антон тут рядом», зоны фудкорта и отдыха. Кроме того, будет работать команда доступности — с переводом треков на русский жестовый язык, экскурсиями для незрячих и слабовидящих гостей, зоной сенсорной разгрузки для людей с аутизмом и дружелюбной очередью. Команда фестиваля подготовит тифлоаудиогид, чтобы каждый гость мог использовать его самостоятельно со своего смартфона, а у каждой сцены и в зоне отдыха будут доступны шумоподавляющие наушники.
Фестиваль «Антон тут рядом» пройдет 27 августа в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 30. Билеты доступны по ссылке. Детям до 7 лет включительно билет не потребуется, также фонд организует промокод на проход для сопровождающих и посетителей с инвалидностью.
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