Татьяна Буланова, Pompeya и Лиза Громова: фестиваль «Антон тут рядом» объявил вторую волну лайн-апа

К Антохе МС, лампабикт, оркестру «Антон тут рядом», труппе «Антон тут рядом» и постхору Attaque de panique на музыкальные и DJ-сцену присоединяются Татьяна Буланова, Pompeya, Лиза Громова, UBEL, Рушана, DJ Директор Всего и другие. Музыкальный куратор — артист ZOLOTO (Владимир Золотухин).

В 2025 году на фестивале будет 2 музыкальные сцены, DJ-сцена и, впервые — стендап-сцена. На DJ-сцене к DJ Николаю Редькину и DJ Саше Теслонду присоединяются DJ Никита Буч, DJ sonya & katos и, с дебютом, DJ Елисей Осин — врач-психиатр и эксперт фонда «Антон тут рядом».

В этом году, впервые в истории фестиваля «Антон тут рядом», появится стендап-сцена — на ней выступят комик Саша Малой, участница «Женского стендапа» Настя Венивитина, стендап-комик Александр Петросян и, впервые в стендап-формате, Юлиана Якуббо, эксперт фонда «Антон тут рядом». Ведущая — Майя Чеснокова, администратор Ресурсного центра «Антон тут рядом» и куратор стендап-лабораторий в ГЭС-2.

Фестиваль объединит единый тэглайн ​​«Самое интересное — это вы», автор которого Антон Флеров, студент фонда «Антон тут рядом». Каждый год уже 11 лет хедлайнерами фестиваля «Антон тут рядом» становятся его гости, зрители и друзья. Именно об этом девиз фестиваля в 2025 году.