Музыка

В Доме Радио устроят «Кассетный день»

Мероприятие из цикла «Ре-медиум: как мы вновь обретаем утраченное» пройдет 3 мая в 14:00.

Предоставлены пресс-службой ВТБ / автор Михаил Балаев

Коллекционер, руководитель кассетного лейбла «Картаскважин» и участник объединения Tapehood Артем Тимофеев прочитает лекцию «Кассетная культура: история и современность» — расскажет, как появились аудиокассеты, почему интерес к ним угасал, а затем вернулся.

После лекции гостей ждет прослушивание: Тимофеев познакомит их с современными российскими лейблами и релизами и предложит послушать избранные кассеты.

Мероприятие подготовлено совместно с программой «Ре-медиум» и сообществом «аудио клуб» под кураторством художницы Дарьи Орловой, рассказали в телеграм-канале «Дом Радио».

Напомним, что 1 мая в Доме Радио открывается групповая выставка «До часа, до века». Кураторский проект Иры Френкель и Кристины Галько посвящен смерти как неотъемлемой части жизни и как радикальному опыту, к которому невозможно подготовиться. В экспозицию войдут работы художников Анны Волковой и Валентина Фуфаева, живописца и графика Семена Галинова, керамистки Надежды Риговой и дуэта междисциплинарных авторов «Или и Павлов».

