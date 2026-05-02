В Доме Радио устроят «Кассетный день»

Коллекционер, руководитель кассетного лейбла «Картаскважин» и участник объединения Tapehood Артем Тимофеев прочитает лекцию «Кассетная культура: история и современность» — расскажет, как появились аудиокассеты, почему интерес к ним угасал, а затем вернулся.

После лекции гостей ждет прослушивание: Тимофеев познакомит их с современными российскими лейблами и релизами и предложит послушать избранные кассеты.

Мероприятие подготовлено совместно с программой «Ре-медиум» и сообществом «аудио клуб» под кураторством художницы Дарьи Орловой, рассказали в телеграм-канале «Дом Радио».

Напомним, что 1 мая в Доме Радио открывается групповая выставка «До часа, до века». Кураторский проект Иры Френкель и Кристины Галько посвящен смерти как неотъемлемой части жизни и как радикальному опыту, к которому невозможно подготовиться. В экспозицию войдут работы художников Анны Волковой и Валентина Фуфаева, живописца и графика Семена Галинова, керамистки Надежды Риговой и дуэта междисциплинарных авторов «Или и Павлов».