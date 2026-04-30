Дом Радио открывает выставку о смерти. В параллельной программе — ридинг по «Работе скорби» Деррида и лекция о кладбищах

1 мая в Доме Радио открывается групповая выставка «До часа, до века». Кураторский проект Иры Френкель и Кристины Галько посвящен смерти как неотъемлемой части жизни и как радикальному опыту, к которому невозможно подготовиться. В экспозицию войдут работы художников Анны Волковой и Валентина Фуфаева, живописца и графика Семена Галинова, керамистки Надежды Риговой и дуэта междисциплинарных авторов «Или и Павлов».

Название проекта отсылает к историческим формулировкам «дожить до века» или «умереть до часа», у которых есть аналоги в разных языках. Кураторы видят в этих словах человеческое стремление «упорядочить» смерть, придать ей меру и структуру.

В пространстве выставки произведения складываются в ряд фрагментов, где присутствие смерти сосуществует с невозможностью ее пережить, а устремление к вечности — с неизбежным прерыванием. Актуальное искусство выступает пространством разговора о смертности и умирании, уязвимости жизни и мемориальных практиках.

Экспозицию дополнит параллельная программа о мортальности в культуре:

10 мая в 14:00 филолог, исследовательница культурной памяти Полина Иванькина проведет медиацию по выставке;

17 мая в 14:00 основательницы проекта «тихо в саду» Лиза Воронина и Полина Задорожняя предлагают с опорой на эссе Жака Деррида «Работа скорби» обсудить влияние дружбы и заботы на сохранение памяти, а затем изготовить объекты поминовения из камня;

24 мая в 14:00 автор книги «Некрополи Петербурга» Маргарита Николаева выступит с лекцией «Кладбища и городская жизнь до революции и в советское время».

«До часа, до века» продлится с 1 по 31 мая на Невском, 62. Вход на выставку свободный, на медиацию и ридинг-воркшоп — по билетам, на лекцию — по регистрации.

18+