Хаски, Дельфин, Sqwoz Bab и Антоха МС выступят на Summer Sound — 2026 в Петербурге

Фестиваль опен-эйр-сольников Summer Sound вернется в Петербург в июле и августе. В этом году во дворе «Мануфактуры 10/12» среди прочих выступят группа «Градусы», Антоха МС, Sqwoz Bab, а также Дельфин и рэпер Хаски (выйдет на сцену дважды!).

Summer Sound проходит ежегодно сразу в нескольких городах России. В 2025-м петербуржцы могли услышать вживую группы Cream Soda и Zoloto, Alai Oli и «Три дня дождя», рэпера Saluki.

Партнером фестиваля в новом сезоне станет пространство K-30. Для всех концертов команда Roots United готовит отдельные VIP-зоны и афтепати-бар с музыкой и напитками.

АФИША SUMMER SOUND — 2026

25 июля в 19:00 «Градусы»

26 июля в 19:30 Антоха МС

29 июля в 19:30 «БАЗАР»

30 июля в 19:30 «Комната культуры»

1 августа в 19:30 Sqwoz Bab

2 августа в 19:30 Ева Власова

6 августа в 19:30 Дельфин

7 августа в 19:30 «Элли на маковом поле»

8 и 9 августа в 20:00 Хаски

Концерты пройдут на Красного Текстильщика, 10–12У. Билеты в продаже на сайте Summer Sound.

