Хаски, Дельфин, Sqwoz Bab и Антоха МС выступят на Summer Sound — 2026 в Петербурге

Площадки фестиваля этим летом — «Мануфактура 10/12» и К-30!
Фестиваль опен-эйр-сольников Summer Sound вернется в Петербург в июле и августе. В этом году во дворе «Мануфактуры 10/12» среди прочих выступят группа «Градусы», Антоха МС, Sqwoz Bab, а также Дельфин и рэпер Хаски (выйдет на сцену дважды!).
Summer Sound проходит ежегодно сразу в нескольких городах России. В 2025-м петербуржцы могли услышать вживую группы Cream Soda и Zoloto, Alai Oli и «Три дня дождя», рэпера Saluki.
Партнером фестиваля в новом сезоне станет пространство K-30. Для всех концертов команда Roots United готовит отдельные VIP-зоны и афтепати-бар с музыкой и напитками.
АФИША SUMMER SOUND — 2026
25 июля в 19:00 «Градусы»
26 июля в 19:30 Антоха МС
29 июля в 19:30 «БАЗАР»
30 июля в 19:30 «Комната культуры»
1 августа в 19:30 Sqwoz Bab
2 августа в 19:30 Ева Власова
6 августа в 19:30 Дельфин
7 августа в 19:30 «Элли на маковом поле»
8 и 9 августа в 20:00 Хаски
Концерты пройдут на Красного Текстильщика, 10–12У. Билеты в продаже на сайте Summer Sound.
18+
