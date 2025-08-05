Дельфин: «Единственный человек, которому я хочу понравиться, – это я сам»

В Нижнем на концерте вы планируете исполнять много треков с ранних альбомов. Что точно будет в этом треклисте? Чем их звучание будет отличаться? Думали ли о перезаписи, или новая версия будет существовать только для лайвов?

Основная часть концерта в Нижнем Новгороде будет состоять из треков пластинки «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ». Также прозвучат песни из предыдущих альбомов, которые по своему настроению соответствуют актуальному материалу. Перезаписывать собственные произведения – глупо.

Какие у вас вообще отношения с собственными хитами? Какие треки вы хотели бы видеть среди самых прослушиваемых на стримингах – те, что сейчас, или список должен быть иным: какие вещи незаслуженно обделены вниманием аудитории?

Единственный человек, которому я хочу понравиться, – это я сам. Успех отдельных треков в массах является побочным эффектом моего желания придумать еще одну прекрасную песню. Внимание именно моей аудитории сосредоточено на каждой выдуманной мной истории.

Ваш последний альбом «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ», как вы говорили в одном из интервью, о любви и «про сложность отношений». В следующей пластинке тема будет продолжена?

Любовь цветет цветами алыми. Отношения погружаются в бездну ответственности, становятся проще. У новой записи своя история. Вы услышите ее, когда она выйдет.