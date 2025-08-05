Дельфин: «Единственный человек, которому я хочу понравиться, – это я сам»

Накануне концерта у нас в «Ракушке» (будет много треков с первых альбомов), поговорили, что называется, «по-хемингуэевски» о последней полноформатной пластинке «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ» – вопрос про фантомную запятую в его названии не задали, уж столько раз это обговорено. Зато было: о новом лонгплее (запись завершена!), где вообще нет гитар (!), об отношениях со своим хитами и отношениях вообще, настольных книгах (зашли от полки Ахматовой) и тяжелом люксе.
В Нижнем на концерте вы планируете исполнять много треков с ранних альбомов. Что точно будет в этом треклисте? Чем их звучание будет отличаться? Думали ли о перезаписи, или новая версия будет существовать только для лайвов?
Основная часть концерта в Нижнем Новгороде будет состоять из треков пластинки «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ». Также прозвучат песни из предыдущих альбомов, которые по своему настроению соответствуют актуальному материалу. Перезаписывать собственные произведения – глупо.
Какие у вас вообще отношения с собственными хитами? Какие треки вы хотели бы видеть среди самых прослушиваемых на стримингах – те, что сейчас, или список должен быть иным: какие вещи незаслуженно обделены вниманием аудитории?
Единственный человек, которому я хочу понравиться, – это я сам. Успех отдельных треков в массах является побочным эффектом моего желания придумать еще одну прекрасную песню. Внимание именно моей аудитории сосредоточено на каждой выдуманной мной истории.
Ваш последний альбом «ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ», как вы говорили в одном из интервью, о любви и «про сложность отношений». В следующей пластинке тема будет продолжена?
Любовь цветет цветами алыми. Отношения погружаются в бездну ответственности, становятся проще. У новой записи своя история. Вы услышите ее, когда она выйдет.
На каком этапе сейчас находится работа над новым альбомом? Есть ли уже ориентировочные сроки релиза?
Запись альбома завершена. Осталось самое сложное – придумать название. Ориентировочные сроки релиза – весна. До выхода альбома возможны релизы синглов.
Вы рассказывали, что исключили из пластинки гитарный звук, почему именно его? Что выйдет на первый план вместо гитар?
Рассказав об этом, я боюсь испортить первое впечатление. Для меня, по сути, это все равно гитарная музыка, только решенная несколько иначе.
Как вы, кстати, пишете альбом: сразу в русле какого-то концептуального генплана или это более естественный процесс – то есть треки, записанные в определенный период, и так органично близки друг другу, что сами складываются в нечто целостное?
Перед каждой записью возникает генеральный план. Но это только лишь повод, чтобы начать запись. В процессе все меняется и все подчиняется тем настроениям, которые действительно мной руководят в данный момент. Этому невозможно оказывать сопротивление. Но это и не нужно. Лучше погрузиться в эту кровь и плыть.
В своих интервью в последнее время вы как будто больше говорите про музыку, чем про текст, – это уход от текстоцентричности или ее никогда и не было?
Я знаю пару поэтов интереснее меня. И второй момент: если со словами мне, в общем, все понятно (ну так, условно), то с музыкой – не очень. И, видимо, моя увлеченность процессом отражается в интервью.
Все книги из личной библиотеки Ахматовой помещались на одну небольшую полку – результат отсечения лишнего. У вас это отсечение произошло? Что бы вы туда поставили?
Уверен, что если бы Анна хорошо зарабатывала и жила в большой квартире, у нее точно была бы обширная библиотека.
Но, кстати, у меня на правом мониторе лежат как раз четыре книги:
– Рафал Воячек
– Тумас Транстремер
– Японская классическая поэзия
– 260 Drum Machine Patterns
Рекомендую.
Согласны ли вы с тезисом, что тем, кто пишет, необходимо читать?
Да. Читать и слышать. Слышать людей. Что и как они говорят.
Наверное, вас можно назвать одним из первых рэперов в современной России, но сейчас, насколько я понимаю, вы никак не соприкасаетесь с рэп-сценой, вы не видите там интересных для себя авторов? Были ли попытки сотрудничества?
Как-то написал письмо Beastie Boys. Но они почему-то не ответили.
Если бы вам присваивали звание «заслуженного рэп-исполнителя», за какие заслуги в первую очередь?
Ну… это мне еще предстоит постараться.
Вы говорили, что в молодости вам не хватало уверенности. Скажите, это проходит с годами?
Немного проходит. Но, к сожалению, только потому, что ты становишься старше и чувствуешь, что именно в силу возраста тебя воспринимают по-другому.
Визуал, насколько я понимаю, для вас не менее важен, чем музыка. С одеждой то же? Вы один из самых стильных музыкантов, на отечественной сцене уж точно, никому так не идет тяжелый люкс. А кто занимается вашим стилем и есть в действительноcти любовь к хорошей одежде, или это больше для работы, так сказать?
«Тяжелый люкс» – беру в обиход! Не придумываю ничего специально, ношу то, в чем именно сейчас себя комфортно чувствую (и в отношении моды, и в отношении самого комфорта). Красивая, качественная одежда нравится очень. Люди, которые ее создают, восхищают меня.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: архив героя
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