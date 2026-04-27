А еще Cream Soda (слушаем новый альбом «Истерика»!), Петар Мартич, тима ищет свет (не можем перестать напевать его трек «Поцелуй»!), ЛАУД, «Станция метро Горьковская» и другие участники первой волны лайн-апа.
Kamaal Williams
Центральным событием первого дня «Планеты К-30» в этом году станет выступление Kamaal Williams с полноценным лайв-бэндом — в пятницу, 10 июля. Десять лет назад мультиинструменталист из Лондона выпустил вместе с барабанщиком Юссефом Дейесом теперь уже культовый альбом «Black Focus», спровоцировавший ренессанс современного британского джаз-фьюжна.
«Многомиллионные стримы, глобальный рост интереса к жанру, десятилетиями остававшемуся нишевым, и ювелирное переплетение традиций предшественников с актуальной электроникой закрепили за Камаалом статус визионера и одного из ключевых акторов современной джазовой сцены», — говорят в команде Roots United.
Специально к этому вечеру готовится концерт джазовой сборной Петербурга под кураторством фронтмена Dizzy Dutch Duck Антона Боярских. Он объединит музыкантов разных сцен и коллективов города в «живом, непредсказуемом действе».
Концертный блок дополнит Lovanda. Дуэт, работающий на стыке фавела-фанка, нео-соула и электроники, выступит с особым джазовым лайвом.
ЛАУД
11 июля, в основной фестивальный день, на территории K-30 и прилегающей парковке развернутся пять сцен с вечерними концертами и ночными сетами — каждая получит собственную драматургию и кураторский подход. Ждем выступления Cream Soda, тима ищет свет, Петара Мартича, ЛАУД и Errortica.
Отдельные сцены будут курироваться ключевыми комьюнити: нижегородский феномен «Станция метро Горьковская» представит самостоятельный шоукейс, а Roots United задействуют весь резидентский ростер, дополненный приглашенными артистами.
Фестиваль «Планета К-30» от команды Roots United был задуман как продолжение и развитие экосистемы пространства K-30, а сегодня, с открытием клуба на Красного Текстильщика, стал его флагманским событием. Этим летом «Планета К-30» пройдет в пятый раз 10 и 11 июля на Красного Текстильщика, 10-12АШ.
