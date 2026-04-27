Центральным событием первого дня «Планеты К-30» в этом году станет выступление Kamaal Williams с полноценным лайв-бэндом — в пятницу, 10 июля. Десять лет назад мультиинструменталист из Лондона выпустил вместе с барабанщиком Юссефом Дейесом теперь уже культовый альбом «Black Focus», спровоцировавший ренессанс современного британского джаз-фьюжна.

«Многомиллионные стримы, глобальный рост интереса к жанру, десятилетиями остававшемуся нишевым, и ювелирное переплетение традиций предшественников с актуальной электроникой закрепили за Камаалом статус визионера и одного из ключевых акторов современной джазовой сцены», — говорят в команде Roots United.