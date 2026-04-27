Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Эксклюзив! Визионер британского джаза Kamaal Williams станет хедлайнером «Планета К-30»

А еще Cream Soda (слушаем новый альбом «Истерика»!), Петар Мартич, тима ищет свет (не можем перестать напевать его трек «Поцелуй»!), ЛАУД, «Станция метро Горьковская» и другие участники первой волны лайн-апа.

Kamaal Williams
Изображение предоставлено командой фестиваля «Планета К-30»

Kamaal Williams

Центральным событием первого дня «Планеты К-30» в этом году станет выступление Kamaal Williams с полноценным лайв-бэндом — в пятницу, 10 июля. Десять лет назад мультиинструменталист из Лондона выпустил вместе с барабанщиком Юссефом Дейесом теперь уже культовый альбом «Black Focus», спровоцировавший ренессанс современного британского джаз-фьюжна.

«Многомиллионные стримы, глобальный рост интереса к жанру, десятилетиями остававшемуся нишевым, и ювелирное переплетение традиций предшественников с актуальной электроникой закрепили за Камаалом статус визионера и одного из ключевых акторов современной джазовой сцены», — говорят в команде Roots United.

Изображение предоставлено командой фестиваля «Планета К-30»

Специально к этому вечеру готовится концерт джазовой сборной Петербурга под кураторством фронтмена Dizzy Dutch Duck Антона Боярских. Он объединит музыкантов разных сцен и коллективов города в «живом, непредсказуемом действе».

Концертный блок дополнит Lovanda. Дуэт, работающий на стыке фавела-фанка, нео-соула и электроники, выступит с особым джазовым лайвом.

ЛАУД

ЛАУД

11 июля, в основной фестивальный день, на территории K-30 и прилегающей парковке развернутся пять сцен с вечерними концертами и ночными сетами — каждая получит собственную драматургию и кураторский подход. Ждем выступления Cream Soda, тима ищет свет, Петара Мартича, ЛАУД и Errortica.

Отдельные сцены будут курироваться ключевыми комьюнити: нижегородский феномен «Станция метро Горьковская» представит самостоятельный шоукейс, а Roots United задействуют весь резидентский ростер, дополненный приглашенными артистами.

Изображение предоставлено командой фестиваля «Планета К-30». Автор фото: Олег Королевский

Фестиваль «Планета К-30» от команды Roots United был задуман как продолжение и развитие экосистемы пространства K-30, а сегодня, с открытием клуба на Красного Текстильщика, стал его флагманским событием. Этим летом «Планета К-30» пройдет в пятый раз 10 и 11 июля на Красного Текстильщика, 10-12АШ.

Что нужно знать про новый дом К-30 — всесезонное пространство от Roots United на Красного Текстильщика

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: