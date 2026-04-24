Прощание с музыкантом Сергеем Стадлером состоится 26 апреля в Исаакиевском соборе

Прощание с художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народным артистом Сергеем Стадлером состоится в Исаакиевском соборе 26 апреля, сообщает «Петербург-концерт». С 12:00 до 14:00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости пройдет гражданская панихида. Похоронят Стадлера на Смоленском кладбище.

Скрипача и дирижера, основателя Симфонического оркестра Санкт-Петербурга не стало 20 апреля. Музыкант скоропостижно ушел на 64-м году жизни. Сергею стало плохо на борту самолета из Петербурга в Стамбул: экипаж совершил экстренную посадку в Румынии, но спасти маэстро на земле врачам так и не удалось.

Дискография Стадлера насчитывает больше 50 пластинок. Он сотрудничал с дирижерами Владимиром Ашкенази, Вольфгангом Заваллишем, Куртом Мазуром, Геннадием Рождественским, Юрием Темиркановым и Валерием Гергиевым.

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, созданный по инициативе дирижера в 2013 году, сыграл около 500 концертов в России и за рубежом. Коллектив выступает в Петербургской и Московской филармониях, Эрмитажном и Александринском театре, Государственной академической Капелле Петербурга, Большом и Малом залах Московской консерватории.

Отпевание Стадлера в Исаакиевском соборе состоится 26 апреля в 10:30 (вход со стороны Невы). Церемония пройдет по благословению митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия. Погребение на Смоленском кладбище начнут в 15:00.