Умер петербургский скрипач и дирижер Сергей Стадлер

20 апреля не стало скрипача и дирижера, художественного руководителя Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народного артиста Сергея Стадлера. Музыкант скоропостижно ушел на 64-м году жизни. Стадлеру стало плохо на борту самолета из Петербурга в Стамбул: экипаж совершил экстренную посадку в Румынии, но спасти дирижера на земле врачам так и не удалось.

Сергей родился в Ленинграде, окончил местную консерваторию и стажировался в Московской. В разные годы он выступал в Музикферайне, Ройал-Фестивал-холле, Зале Плейель, Концертгебау и Сантори-холле. Сотрудничал с дирижерами Владимиром Ашкенази, Вольфгангом Заваллишем, Куртом Мазуром, Геннадием Рождественским, Юрием Темиркановым и Валерием Гергиевым.

Дискография Стадлера насчитывает больше 50 пластинок. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, созданный по инициативе музыканта в 2013 году, сыграл под его руководством около 500 концертов в России и за рубежом. Коллектив выступает в Петербургской и Московской филармониях, Эрмитажном и Александринском театре, Государственной академической Капелле Петербурга, Большом и Малом залах Московской консерватории.

С 2007 года маэстро преподавал в Московской консерватории, а с 2008 по 2011 год возглавлял Петербургскую. С 2018 года руководил программой «Инструментальное исполнительство на скрипке» в СПбГУ. Мастер-классы Стадлера проходили в России, США, Германии, Норвегии, Польше, Израиле, Финляндии, Испании, Франции, Италии, Сингапуре, Китае и Португалии.

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Сергея Валентиновича.