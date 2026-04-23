Мартынов, Летов, Горбачев и Холодков, Гальянов и «Деревянные киты» выступят в Центре Курехина на фестивале СКИФ

Событие, вдохновленное идеями «Поп-механики», состоится в конце мая в 25-й раз.
23 мая в ЦСИ имени Сергея Курехина состоится 25-й фестиваль современной музыки и искусства СКИФ (SKIF — Sergey Kuryokhin International Festival). В юбилейную программу, которую представят сразу на трех сценах, попали среди прочего электроакустический перформанс Владимира Мартынова, «Воробьиная оратория» с участием саксофониста Сергея Летова и сет шугейз-квартета «Деревянные Киты».
На фестивале выступят сразу два участника Shortparis. Александр Гальянов, покинувший группу, объединился в индастриал-дуэт с музыкантом Вячеславом Блаженным: они выйдут на сцену с большим ансамблем музыкантов-академистов и панков. Перкуссионист Данила Холодков отыграет на первом петербургском концерте супергруппы «Светолит», которую создал продюсер-звонарь Филипп Горбачев.
СКИФ, посвященный Сергею Курехину, организуют с 1997 года. В программе фестиваля, вдохновленного идеями «Поп-механики», традиционно присутствуют музыка, перформансы, мультимедиа и видеоарт. СКИФ проходил в бывшем кинотеатре «Прибой» до 2016 года и вернулся на площадку после реновации и полного переформатирования в Центр Курехина.
На главной сцене прозвучит «Воробьиная оратория» — «Времена года» Курехина на несуществующем воробьином языке, с симфоническим оркестром и оперным вокалом. Вместе с Владимиром Мартыновым Проект INDEX III и Татьяна Гринденко исполнят «31-ю ГЕКСАГРАММУ» — перформанс на стыке минимализма, дарк-джаза, эмбиента, IDM, электроакустического нойза и современной академической музыки. Еще один перфоманс (с технологией управления жестами и искусственным интеллектом!) представит китайский электронный музыкант и композитор Хауи Ли.
Музыкально-театральный проект «Вещь» из Иванова совместит постпанк и экспериментальную поп-музыку. Также в лайн-апе 25-го СКИФа: мультижанровый проект САМРАТТАМА, дуэт композиторов Вячеслава Гайворонского и Николая Судника «Деликатесы» (Delikatessen), электронщики-сатирики «Директора Всего», междисциплинарный перфоманс «Медиаплейз» (Mediaplays), Соня Скобелева и Л.Б.С (L.B.S.).
Фестиваль стартует 23 мая в 17:30 на Среднем проспекте В.О., 93. Билеты в продаже на ресурсах ЦСИ.
18+
Комментарии (0)