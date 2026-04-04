Музыка

Данила Холодков из Shortparis, продюсер-звонарь Филипп Горбачев и композитор Александр Чайка собрали супергруппу «Светолит»

Музыканты ищут формы на стыке индастриала, техно и колокольного звона.

Фото: Игорь Клепнев

Электронный музыкант Филипп Горбачев, барабанщик и перкуссионист Shortparis Данила Холодков, а также поэт и композитор Александр Чайка основали супергруппу «Светолит». Участники коллектива планируют играть индастриал и техно с инструментами звонарского искусства.

«Светолит» — продолжение проекта Горбачева «Колокол». Осенью 2019 года музыкант, до этого известный прежде всего как хаус-артист и представитель рейв-культуры, выпустил альбом, в котором соединил электронные и колокольные звуки. Презентация «Колокола» прошла в московском клубе Mutabor: альбом исполняла группа из восьми человек, в том числе звонари и медиахудожники.

Музыкант, основатель проекта «Светолит» — в интервью Собака.ru (2019)

Во время пасхальной недели можно прийти и позвонить в колокол любому человеку. Я пришел, меня пустили, я начал звонить, мне это понравилось. Стал ревностно изучать эту тему и развиваться в ней.

Через колокольный звон происходит единение всех творческих замыслов, а именно через веру: вибрация современных музыкальных инструментов, синтезаторов, голоса в соединении с колокольным звоном превращается в действующее слово спасителя.

Колокола как музыкальный инструмент имеют очень сложную структуру. Это не мелодичный, а ударный инструмент. В его звуке соединено несколько тонов одновременно — это аккорд, очень странный, сложный, который меняется в зависимости от начала волны резонанса и к концу приобретает другие обертона. Для меня как барабанщика, артиста, который привык выступать на огромных саундсистемах, лучше инструмента не придумаешь.

Данила Холодков до Shortparis играл c антифолк-проектом Padla Bear Outfit и рок-группой «Лемондэй». Александр Чайка — композитор, поэт, звонарь и один из немногих в России исследователей колокольной звукозаписи. Состав новой супергруппы подвижен: на сцене с музыкантами будут выступать специальные гости.

«Светолит» проведет концерт-премьеру на фестивале Signal Factory 22 мая в подмосковном Чехове. В программе — самодельная перкуссия, живой звук аналоговых и цифровых инструментов, металлические пластины и тембры колоколов. Билеты в продаже на сайте фестиваля.

Читайте также: «Техно и колокольный звон для меня близки» — музыкант Филипп Горбачев

