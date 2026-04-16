«К-30» откроет летний двор в «Ночь всего». В программе — альтер эго Хаски и перформативная читка Лиссова

Аукцион личных вещей артистов с живыми торгами, сеты DJ Stonik1917 и «Два Обреза» пройдут 29 мая.

Изображения предоставлены «Собака.ru» командой Roots United

29 мая в «К-30» состоится «Ночь всего». На вечеринке команда Roots United предварительно откроет летний двор в виде музыкального поп-ап кафе.

В лайн-апе — сайд-проект рэпера Хаски под ником dj hvost, DJ Stonik1917, рэперы Слушай Экзорцист и Raciya Bağdad, а также уральская инди-группа «Два Обреза». С dj-сетами выступят Rwanda, Shulya и другие музыканты — полный список объявят позже.

Также на «Ночи всего» пройдет перформативная читка Антона Лиссова, Дины Мар и Марии Дризик. Спецпрограмму дополнит аукцион личных вещей артистов с живыми торгами.

Всесезонная площадка «K-30» в пространстве «Мануфактура 10|12» открылась двухдневной вечеринкой 21 и 22 февраля. На открытии выступили ЛАУД, Антоха MC, Kedr Livanskiy и еще свыше 20 артистов.

Сейчас музыканты играют на трех сценах в помещении площадью 1500 метров. «Ночь всего» продолжит традицию поп-апов Roots United под открытым небом.

Вечеринка стартует 29 мая в 23:00 на Красного Текстильщика, 10-12 АШ. Первые билеты в продаже на сайте «К-30».

18+

